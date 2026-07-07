Η ECM Partners συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου Υγεία, ενισχύοντας περαιτέρω τον μεγαλύτερο ιδιωτικό πάροχο υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο μέσα από ακόμη μία στρατηγική εξαγορά. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκλήρωσε την εξαγορά της μεγαλύτερης εξειδικευμένης οφθαλμολογικής κλινικής ημερήσιας νοσηλείας, η οποία εντάσσεται πλέον στον Όμιλο με τη νέα εταιρική ταυτότητα Ygia Vision.

Η νέα αυτή εξαγορά αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της μακροπρόθεσμης επενδυτικής στρατηγικής της ECM Partners, η οποία δημιουργεί τον πιο ολοκληρωμένο οργανισμό υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο, ενοποιώντας διαρκώς εξειδικευμένες υπηρεσίες κάτω από έναν ενιαίο οργανισμό. Η επένδυση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική εμπιστοσύνη της ECM Partners στις προοπτικές του τομέα υγείας στην Κύπρο και τη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός ισχυρού και ολοκληρωμένου οργανισμού υπηρεσιών υγείας.

Μετά την εξαγορά του Ygia Hospital το 2023 και την ένταξη του Ygia Larnaca, η οποία ακολούθησε με την εξαγορά του Eden Medical Center, η ενσωμάτωση του Ygia Vision, μέσω της εξαγοράς του Limassol Ophthalmic Center, σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου. Παράλληλα, η πρόσφατη υιοθέτηση της ενιαίας εταιρικής ταυτότητας του Ομίλου Υγεία ενισχύει περαιτέρω τη θέση του ως του μεγαλύτερου ιδιωτικού οργανισμού υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο.

Σχολιάζοντας τη νέα αυτή στρατηγική επένδυση, ο Πρόεδρος της ECM Partners, Σάββας Α. Λιασής ανέφερε: «Κάθε επένδυση που πραγματοποιούμε αποτελεί μέρος μιας ξεκάθαρης μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Επιλέγουμε οργανισμούς με ισχυρές βάσεις, υψηλή τεχνογνωσία και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και επενδύουμε στη συνεχή ενίσχυσή τους. Μέσα από τη στρατηγική ενοποίηση συμπληρωματικών υπηρεσιών, δημιουργούμε έναν ολοένα και πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οργανισμό υπηρεσιών υγείας. Η ένταξη του Ygia Vision αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες του Ομίλου Υγεία να αναβαθμίζει το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο και να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους επενδυτές μας.»