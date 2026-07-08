Με μία ιδιαίτερα αιχμηρή επιστολή προς τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, την οποία κοινοποιεί στον Υπουργό Εσωτερικών, ο Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Μέσα Γειτονιάς, κ. Μάριος Πρωτοπαπάς, εξαπολύει δριμεία κριτική κατά του Δημάρχου, κ. Γιάννη Αρμεύτη, καταγγέλλοντας πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, απαξιώνουν τον θεσμό του Αντιδημάρχου, παρακάμπτουν τη θεσμική τάξη και δυσχεραίνουν ουσιαστικά την άσκηση των καθηκόντων του ως δημαρχεύοντος.

Στην επιστολή του, ο Αντιδήμαρχος κάνει λόγο για συστηματική υποβάθμιση του θεσμικού του ρόλου, τονίζοντας ότι οι πρακτικές που ακολουθούνται δεν πλήττουν μόνο τον ίδιο, αλλά και τον ίδιο τον θεσμό του Αντιδημάρχου, ο οποίος κατοχυρώνεται από τη λαϊκή εντολή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εύρυθμης λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ασκεί καθήκοντα δημαρχεύοντος λόγω απουσίας του Δημάρχου. Όπως επισημαίνει, ενώ καλείται να αναλάβει τη διοίκηση του Δήμου, δεν του παρέχεται ούτε ο απαραίτητος χώρος ούτε οι αναγκαίες υποδομές στο Δημαρχείο για την άσκηση των καθηκόντων του. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το γραφείο του Δημάρχου παραμένει κλειδωμένο, χωρίς να του παραχωρείται άλλος κατάλληλος χώρος εργασίας, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, δυσχεραίνει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως δημαρχεύοντος και υποβαθμίζει τον θεσμό.

Παράλληλα, σημειώνει ότι επανειλημμένα παρακάμπτεται η θεσμική ιεραρχία, καθώς σε περιπτώσεις απουσίας του Δημάρχου δεν του δίνεται η δυνατότητα να εκπροσωπήσει τον Δήμο σε επίσημες εκδηλώσεις και συναντήσεις, παρά τον θεσμικό του ρόλο.

Στην επιστολή τίθενται, επίσης, ζητήματα διαφάνειας, λογοδοσίας και χρηστής διοίκησης. Ο Αντιδήμαρχος υποστηρίζει ότι κάθε φορά που θέτει προβληματισμούς ή ασκεί τεκμηριωμένη κριτική για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου, δεν λαμβάνει απαντήσεις επί της ουσίας, ενώ εκφράζει την άποψη ότι δημιουργείται ένα κλίμα απαξίωσης απέναντι σε όσους εκφράζουν διαφορετική άποψη.

Ο Αντιδήμαρχος ξεκαθαρίζει ότι η παρέμβασή του δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα, αλλά αφορά την προάσπιση της θεσμικής λειτουργίας του Δήμου, της ισότιμης μεταχείρισης όλων των αιρετών και της εύρυθμης λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μέσα από την επιστολή του καλεί τον Δήμαρχο να αναθεωρήσει τη στάση του, να αποκαταστήσει τον θεσμικό ρόλο των Αντιδημάρχων και να διασφαλίσει ότι ο δημαρχεύων θα μπορεί να ασκεί απρόσκοπτα τα καθήκοντά του, έχοντας στη διάθεσή του τις απαραίτητες υποδομές και τα μέσα που απαιτούνται για την αποτελεσματική διοίκηση του Δήμου.

Παράλληλα, καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν για την προστασία των θεσμών, ενώ ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών να εξετάσει με τη δέουσα σοβαρότητα τα ζητήματα που θέτει στην επιστολή, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.