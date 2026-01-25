Ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, τοποθετείται δημόσια σε σχέση με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, σχετικά με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Ιανουαρίου και τα περί απαράδεκτης συμπεριφοράς εκ μέρους του Αντιδημάρχου του Δημοτικού Διαμερίσματος Μέσα Γειτονιάς.

Στόχος όπως σημειώνει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι η αποκατάσταση της αλήθειας, η διαφύλαξη της θεσμικής τάξης και η υπεράσπιση του κύρους και της εύρυθμης λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό περί φίμωσης, ενώ τονίζει ότι συμπεριφορές εκφοβισμού, απειλών και τραμπουκισμών δεν έχουν θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σημείωσε δε ότι στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, θέμα καταδίκης της συμπεριφοράς του Αντιδημάρχου Μέσα Γειτονιάς για σεξιστικό σχόλιο σε βάρος Δημοτικής Συμβούλου του ΔΗΣΥ.

Αυτούσια η ανάρτηση του: