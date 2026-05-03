Υπέκυψε στα τραύματα του ο 87χρονος οδηγός που τραυματίστηκε σε οδική σύγκρουση στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στην Κοκκινοτριμιθιά, στις 29 Απριλίου.

Πρόκειται για τον ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΥΜΟΥΛΗ, τέως από το Μάμμαρι.

Γύρω στις 11π.μ. εκείνης της μέρας, ενώ ο 87χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στην Κοκκινοτριμιθιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ελαφρύ φορτηγό που οδηγούσε 35χρονος,

Από τη σύγκρουση, ο 87χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη πολλαπλά κατάγματα και κρατήθηκε για νοσηλεία στην εντατική. Η κατάσταση της υγείας του, κρίθηκε από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη. Τελικά υπέκυψε στα τραύματα του μερικές ημέρες μετά.