Σε συνολικά 36 περιστατικά ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο η Πυροσβεστική Υπηρεσία, εκ των οποίων τα 22 αφορούσαν πυρκαγιές, 11 ειδικές εξυπηρετήσεις και 3 ψευδείς κλήσεις, σύμφωνα με ενημέρωση του Εκπροσώπου Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής.

Εκτεταμένες ζημιές σε κατοικία στο Πέρα Ορεινής

Στις 02:31, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε παλαιά διώροφη οικία στην κοινότητα Πέρα Ορεινής. Η κατοικία και το περιεχόμενό της υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Οι ένοικοι που βρίσκονταν εντός αντιλήφθηκαν έγκαιρα τη φωτιά και εξήλθαν με ασφάλεια, ενώ προληπτικά εκκενώθηκαν και παρακείμενες οικίες από την Πυροσβεστική. Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, καταφέρνοντας να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν επεκταθεί. Τα αίτια διερευνώνται.

Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο υποστατικό στη Λευκωσία

Στις 21:11, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε πυρκαγιά σε δωμάτιο εγκαταλελειμμένου τουβλοποιείου στη Λευκωσία. Από τη φωτιά κάηκαν άχρηστα υλικά που βρίσκονταν εντός του χώρου. Για την κατάσβεση χρησιμοποιήθηκαν σωλήνες νερού και αναπνευστικές συσκευές, ενώ στο σημείο επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Η αιτία της πυρκαγιάς φαίνεται να είναι κακόβουλη, χωρίς να αποκλείεται η εμπλοκή νεαρών ατόμων.

Ζημιές σε ασθενοφόρα στη Γεροσκήπου

Λίγο μετά τη 01:00, πυρκαγιά ξέσπασε σε τέσσερα ασθενοφόρα οχήματα που ήταν σταθμευμένα σε χώρο ιδιωτικού νοσοκομείου στη Γεροσκήπου.

Τρία από τα οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό τους μέρος, ενώ το τέταρτο περιορίστηκε σε ελαφριές ζημιές. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα. Τα αίτια θα διερευνηθούν.