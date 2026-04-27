Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε μεταλλικό υποστατικό που χρησιμοποιείτο ως μηχανουργείο/συνεργείο, εντός πτηνοτροφικής μονάδας μεταξύ Κοκκινοτριμιθιάς και Μάμμαρι, στην επαρχία Λευκωσίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 15:06, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανταποκρίνεται με τέσσερα οχήματα από Σταθμούς της Λευκωσίας και να θέτει την πυρκαγιά υπό έλεγχο στις 16:23.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο όπου φυλάσσονταν εξαρτήματα και επεκτάθηκε στον κύριο χώρο του συνεργείου. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, ενεπλάκησαν τέσσερα κύλινδρα με αδρανές αέριο (διοξείδιο του άνθρακα), τα οποία ψύχθηκαν από τα μέλη της Πυροσβεστικής.

Από τη φωτιά και τη θερμότητα, δύο μηχανοκίνητα οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στον χώρο υπέστησαν ζημιές, ενώ επηρεάστηκε και εξοπλισμός του συνεργείου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.