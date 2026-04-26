Γυναίκα απεγκλωβίστηκε τα ξημερώματα έπειτα από τροχαία οδική σύγκρουση στην κοινότητα Μονιάτη, της επαρχίας Λεμεσού.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η ανταπόκριση έγινε στις 00:55, όταν ιδιωτικό όχημα παρεξέκλινε της πορείας του και, αφού προσέκρουσε σε μικρό στηθαίο υπονόμου του δρόμου, ακινητοποιήθηκε πλάγια.
Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης και παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, για μεταφορά της στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.
Την υπόθεση ανέλαβε η Αστυνομία.
Στο περιστατικό ανταποκρίθηκαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, περιλαμβανομένου διασωστικού οχήματος με την ομάδα του.