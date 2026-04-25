Υπόγειες διαδρομές ψήφων, ή ανοικτές πληγές που αιμορραγούν προς τα νεοφανή κόμματα; Τα συμπεράσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων πλέον συγκλίνουν, καταγράφοντας σημαντικές διαρροές ψήφων από τα τρία μεγάλα κόμματα προς νέα κόμματα. ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ, χάνουν ψήφους προς ΑΛΜΑ, Άμεση Δημοκρατία κυρίως και λιγότερο προς το VOLT. Ή κατά μια άλλη ανάγνωση τα κόμματα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, του Φειδία Παναγιώτου αντλούν σημαντικά ποσοστά ψήφων από τα τρία μεγάλα κόμματα. Σε βαθμό μάλιστα ανεξήγητο θα έλεγε κάποιος, υπό φυσιολογικές συνθήκες, για ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ. Οι διαρροές ΔΗΚΟ προς Οδυσσέα Μιχαηλίδη εξηγούνται σε ένα βαθμό από το δηκοϊκό παρελθόν του.

Η παρουσία των νέων κομμάτων είναι και το νέο δεδομένο στην εξίσωση σε σχέση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Για παράδειγμα, τα ποσοστά που καταγράφουν σήμερα στις δημοσκοπήσεις τα κόμματα αυτά, θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι δεν διαφέρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τότε όμως δεν υπήρχαν αυτοί οι νέοι κομματικοί σχηματισμοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να απορροφήσουν τη δυσαρέσκεια ψηφοφόρων, ή να λειτουργήσουν ως εναλλακτική επιλογή. Ας μην παραβλέπουμε επίσης το γεγονός ότι, με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών να λειτουργεί ως προηγούμενο, έχει απενοχοποιηθεί ή κανονικοποιηθεί σε ένα βαθμό ή «τιμωρητική» ή η «εκδικητική» συμπεριφορά στην κάλπη.

Στοιχείο που και αυτό έχει προφανώς βαρύτητα σε ο,τι αφορά την ψυχολογία μέρους τους εκλογικού σώματος. Αυτή βασικά είναι και η μεγάλη ανησυχία των παραδοσιακών κομμάτων, διότι όπως φαίνεται μέσα από τις δημοσκοπήσεις, έχουν πιάσει «ταβάνι» σε συσπείρωση και δεν δείχνουν ότι μπορούν να κάνουν την μεγάλη αντεπίθεση στην τελική ευθεία της προεκλογικής. Κλειδί βέβαια, θα είναι οι αναποφάσιστοι, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό του εκλογικού σώματος, εξακολουθεί να δηλώνει αναποφάσιστο. Η απόφαση τους, ενδεχομένως να γύρει την πλάστιγγα προς μία ή άλλη κατεύθυνση και να αλλάξει τα δεδομένα. Παράγοντα επίσης σημαντικός θα είναι και το ποσοστό συμμετοχής στις κάλπες. Εάν η συμμετοχή κινηθεί σε μεγαλύτερα νούμερα από προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, είναι στοιχείο το οποίο επίσης μπορεί να φέρει ανατροπές.

Συναγερμικοί προς Οδυσσέα

Το ποσοστό διαρροής συναγερμικών ψηφοφόρων προς το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, πονοκεφαλιάζει την ηγεσία του ΔΗΣΥ. Οι απώλειες προς ΕΛΑΜ ήταν λίγο πολύ αναμενόμενες και μπορούν να εξηγηθούν και να αντιμετωπιστούν σε ένα βαθμό. Οι ψήφοι όμως προς το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη δεν μπορούν να έχουν εξήγηση στο ποσοστό μάλιστα που παρουσιάζονται. Ένα κόμμα με το οποίο ο ΔΗΣΥ, δεν είχε ιδεολογική συγγένεια και η ηγεσία του, βρίσκεται σε διαρκή πόλεμο εναντίον του κόμματος. Κάπου εδώ είναι που ξεκινούν και τα διάφορα σενάρια και παρασκηνιακές συζητήσεις με αφορμή ψιθυρολογία για υπόγειες διαδρομές ψηφοφόρων προς τον ΑΛΜΑ. Για ποιο λόγο μπορεί να γίνεται αυτό, εάν γίνεται; Η όλη σεναριολογία εντός και περίξ της Πινδάρου συνδέεται με την επόμενη μέρα στο κόμμα, στις εσωκομματικές αλλαγές και φτάνει μέχρι τις προεδρικές εκλογές και το πώς μπορεί να εξελιχθεί το σκηνικό τόσο τον πρώτο όσο και τον δεύτερο γύρο. Υπάρχει βέβαια και η άποψη, πώς είναι ψήφος διαμαρτυρίας συναγερμικών ψηφοφόρων και έκφραση δυσφορίας για τις πολιτικές του κόμματος και την παρούσα ηγεσία του. Αυτή η κατηγορία ωστόσο ενδεχομένως να αφορά περισσότερο διαρροές προς το ΕΛΑΜ και την Άμεση Δημοκρατία παρά προς το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

ΑΚΕΛ και Φειδίας Παναγιώτου

Η διαρροή ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ προς την Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου είναι το δεύτερο στοιχείο που καταγράφεται ως τάση σε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Οι λόγοι δεν είναι ξεκάθαροι, ωστόσο φαίνεται ότι το συγκεκριμένο κόμμα και ο επικεφαλής του βρίσκει μεγαλύτερη απήχηση σε πιο λαϊκά στρώματα της κοινωνίας, που είναι ένα κοινό το οποίο αποτελούσε τη δεξαμενή ψηφοφόρων της Αριστεράς, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έχει δεξιές καταβολές.

Δηλώσεις και ενέργειες του επικεφαλής της Άμεσης Δημοκρατίας, όπως η επίσκεψη στη Ρωσία, η φιλικά διακείμενη στάση που τηρεί ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου προς την Ρωσία και τον Πούτιν αλλά και απόψεις που εκφράζουν άτομα του πολύ στενού περίγυρου του, όπως ο καθηγητής Λουκά Νίκος, γνωστός ως «Λουκάνικος» που είναι εκ των καθοδηγητών του, απευθύνονται σε ένα αριστερό κοινό. Φιλική και υποστηρικτή στάση έναντι του, διατηρούν και διάφορα γκρούπ και λογαριασμοί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αριστερής και ακροαριστερής ιδεολογίας. Το παράδοξο βέβαια είναι ότι οι υποψήφιοι του είναι διαφορετικών τάσεων και απόψεων, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστέρα.

Τις προηγούμενες μέρες θεάθηκε, στέλεχος της Άμεσης Δημοκρατίας με στέλεχος του ΑΚΕΛ, πυροδοτώντας συζητήσεις για παρασκηνιακές διαβουλεύσεις που έχουν να κάνουν με την Προεδρία της Βουλής. Κίνηση που για πολλούς γίνεται για να προλάβει τα όσα συζητούνται επίσης στο παρασκήνιο, για στήριξη από την Άμεση Δημοκρατία υποψηφιότητα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, ώστε να «συρθεί» η ομάδα του ΑΚΕΛ στον τελικό γύρο να της δώσει στήριξη.