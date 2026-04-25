Σταθερότητα, από τη μια, κοινωνική πολιτική από την άλλη. Άνοιγμα προς την κοινωνία, εθνική υπερηφάνεια ή ώρα για… αλλαγή;

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία της προεκλογικής περιόδου τα κόμματα προσπαθούν να πείσουν την κοινωνία και να συσπειρώσουν το κομματικό τους ακροατήριο με στόχο την εξασφάλιση όσο το δυνατό υψηλότερων ποσοστών που αυτό μεταφράζεται με μεγαλύτερο αριθμό εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, τα κόμματα επιλέγουν στοχευμένα προεκλογικά σλόγκαν που στόχο έχουν να περάσουν το δικό τους μήνυμα στη συνείδηση των ψηφοφόρων και να πείσουν την κοινωνία ότι αποτελούν την ιδανική επιλογή για να προασπίσει και να λύσει τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους.

Κάθε κόμμα, ανάλογα με το εάν βρίσκεται στη συγκυβέρνηση ή την αντιπολίτευση, επιλέγει διαφορετικό τέμπο και διαφορετική ερμηνεία αναφορικά με τα θέματα της επικαιρότητας, ενώ όσο κοντεύουν οι εκλογές, οι τόνοι μεταξύ των κομμάτων ανεβαίνουν.

Από τη μία τα παραδοσιακά κόμματα προτάσσουν το μήνυμα της σταθερότητας και υπευθυνότητας απέναντι στους πολίτες. Από την άλλη, οι νεοφανείς σχηματισμοί αναδεικνύουν το επιχείρημα της αλλαγής και της αντισυστημικότητας με στόχο να αντλήσουν ψήφους από το δυσαρεστημένο ακροατήριο που δεν πήγαινε τα τελευταία χρόνια στην κάλπη.

ΔΗΣΥ: Υπεύθυνα μπροστά

Το δίλλημα χάος και αποσταθεροποίηση ή πολιτική και οικονομική σταθερότητα θέτει ενώπιον των πολιτών ο Δημοκρατικός Συναγερμός θέλοντας να στείλει το μήνυμα πως ο ΔΗΣΥ αποτελεί μια υπεύθυνη πολιτική δύναμη που στέκεται ανάχωμα απέναντι στον λαϊκισμό και τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης της χώρας.

Ο ΔΗΣΥ, προτάσσει τις πολιτικές του θέσεις, τονίζοντας πως έχει δοκιμαστεί στη διαχείριση κρίσεων και οδήγησε τη χώρα σε οικονομική σταθερότητα και σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας ότι είναι το κόμμα της δεξιάς που κινείται «υπεύθυνα μπροστά».

ΑΚΕΛ: Για την κοινωνία

Το κόμμα της Αριστεράς προτάσσει ατζέντα κοινωνικών θεμάτων θέλοντας να στείλει το μήνυμα ότι στέκεται δίπλα στην κοινωνία, υπερασπιζόμενο τα συμφέροντα και δικαιώματά των πολιτών. Αναδεικνύει θέσεις που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, τα ενοίκια, τα δάνεια, τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις.

Το σλόγκαν που χρησιμοποιεί το ΑΚΕΛ, στόχο έχει να προσελκύσει τη μεσαία κοινωνική τάξη και τα χαμηλά στρώματα της κοινωνίας που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και τα οποία ουσιαστικά αποτελούν και το κομματικό κοινό του.

ΔΗΚΟ: Ακούμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε

Ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη αυτοχαρακτηρίζεται το Δημοκρατικό Κόμμα, τονίζοντας τη σημασία υλοποίησης των προτάσεών του για αποκατάσταση της μεσαίας τάξης, την κοινωνία, τους εργαζόμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το ΔΗΚΟ, τονίζει τη σημασία πως ως κόμμα του Κέντρου, είναι αυτό που μπορεί να σταθεί ανάχωμα στον λαϊκισμό και τις ακραίες πολιτικές.

Τονίζει το τρίπτυχο, «Ακούμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε», ως κόμμα της συμπολίτευσης, έχοντας ρόλο διαμεσολαβητή της κοινωνίας προς τις κυβερνητικές πολιτικές.

ΕΛΑΜ: Πρώτα η Κύπρος

Για το ΕΛΑΜ πρωταρχική σημασία έχει η Κύπρος και με αυτό το σλόγκαν πορεύεται και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Μάλιστα, τονίζει τη σημασία των διαχρονικών του θέσεων σε διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα το ότι στέκεται ενάντια στη woke agenda, την λαθρομετανάστευση και την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια.

Παράλληλα, το ΕΛΑΜ διακηρύττει και τη διαχρονική του αντίθεση στο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, δηλαδή την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, θέτοντας ως μοναδική και βιώσιμη τη λύση του ενιαίου κράτους.

ΕΔΕΚ: Δικαιοσύνη για όλους

Με σλόγκαν το «Δικαιοσύνη για όλους» η ΕΔΕΚ μετά και τις εσωκομματικές αλλαγές πορεύεται σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση με στόχο να διατηρήσει κοινοβουλευτική παρουσία και να συνεχίζει να εφαρμόζει τις πολιτικές της μέσω της σοσιαλδημοκρατικής ιδεολογίας που την εκφράζει.

Η ΕΔΕΚ θέλει να στείλει το μήνυμα ότι πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη για όλη την κοινωνία, ενώ ως προμετωπίδα του προεκλογικού της θέτει και το Κυπριακό ζήτημα, τονίζοντας τη διαχρονική στάση και θέση που έχει.

ΔΗΠΑ: Συνεχίζουμε ΝΟΥΣΙΜΑ, αποφασίζουμε ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Τη συνέχεια της κοινοβουλευτικής της παρουσίας επιθυμεί να κερδίσει η Δημοκρατική Παράταξη, θέλοντας να στείλει το μήνυμα στην κοινωνία ότι θα συνεχίσει να πορεύεται νούσιμα και να αποφασίζει υπεύθυνα προς το συμφέρον της κοινωνίας και της χώρας.

Η ΔΗΠΑ, στο προεκλογικό της μανιφέστο, τονίζει ότι είναι η αυθεντική Κεντρώα δύναμη της χώρας.

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: Στη σωστή πλευρά της κοινωνίας

Για το γεγονός ότι το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών διαχρονικά στη Βουλή στεκόταν στη σωστή πλευρά της κοινωνίας, κάνει λόγο το κόμμα, θέλοντας να στείλει το μήνυμα ότι δεν είναι όλα τα κόμματα στη Βουλή το ίδιο.

Μάλιστα, στις σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζει ότι είναι το πράσινο κόμμα της Κύπρου, ενώ από το 1996 μάχεται αδιάκοπα να πετύχει οικολογική πολιτική.

Volt: Αλλάζουμε ρεύμα, πάρε θέση

Στη μάχη των βουλευτικών εκλογών κατεβαίνει για πρώτη φορά το νεοσύστατο Βολτ, θέλοντας να στείλει το μήνυμα για το ρεύμα της αλλαγής που έρχεται στη νέα Βουλή.

Αφουγκραζόμενο, όπως το ίδιο το Βολτ αναφέρει, την απογοήτευση και την απαξίωση της πολιτικής από τους πολίτες, το κόμμα θέλει να καρπωθεί και να εκπροσωπήσει τους ψηφοφόρους που τα τελευταία χρόνια δεν πήγαιναν στην κάλπη, τονίζοντας ότι είναι ένας πολιτικός σχηματισμός με στάση ευθύνης και ότι αποτελεί επιλογή σοβαρής πολιτικής παρουσίας.

ΆΛΜΑ: Αξιοπρέπεια, λογοδοσία, μεταρρύθμιση, ανάπτυξη

Το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο θέτει ως κεντρικό σκοπό του κόμματος την αναβάθμιση της χώρας και τη δημιουργία μιας ευημερούσας, δίκαιης, και συμπεριληπτικής κοινωνίας και ενός αποτελεσματικού κράτους, με στρατηγική στόχευση και αξιόπιστους θεσμούς.

Με κεντρικό προεκλογικό μήνυμα την καταπολέμηση της διαφθοράς, το κίνημα Άλμα προτάσσει ως βασικό στόχο τη λειτουργικότητα των δημόσιων θεσμών που να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του και τις απαιτήσεις της κοινωνίας, ενώ παράλληλα τονίζει τη σημασία ενός αποτελεσματικότερου και ανεξάρτητου συστήματος δικαιοσύνης.

Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών (KEKK): Γιατί τα λόγια γίνονται πράξεις

Το Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών κατέρχεται για δεύτερη φορά στις Βουλευτικές Εκλογές, στοχεύοντας ότι αυτή τη φορά θα καταφέρει να εισέλθει στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι Κυνηγοί, αναφέρουν στο προεκλογικό τους μανιφέστο ότι τα «λόγια γίνονται πράξεις», ενώ η κινηματική τους δράση πιστεύουν ότι θα τους δώσει την απαιτούμενη ώθηση για να πετύχουν τους σκοπούς τους.

Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Η αμεσότητα με τους πολίτες

Το Κόμμα που ιδρύθηκε από τον Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους στην προεκλογική περίοδο, ενώ κεντρικό του σλόγκαν αποτελεί η Άμεση Δημοκρατία, δηλαδή η διαβούλευση με τον κόσμο αναφορικά με τον καταρτισμό των θέσεων και προτάσεων του κόμματος.

Μέσω της εφαρμογής Agora, η Άμεση Δημοκρατία στοχεύει να φέρει τους πολίτες σε διάδραση με το κόμμα, όπως έγινε και στον καταρτισμό των ψηφοδελτίων του κόμματος.

Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (ΔΕΚ): Με αρχές και αξίες

Το νεοσύστατο Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (ΔΕΚ) με πρόεδρο τον βουλευτή Ανδρέα Θεμιστοκλέους, κατέρχεται στη μάχη των εκλογών ως μια εναλλακτική και δημοκρατική επιλογή στα δεξιά του πολιτικού χάρτη.

Το ΔΕΚ τονίζει στο μανιφέστο του ότι είναι κίνημα ιδεολογικό, κίνημα δημοκρατικό, ελευθερόφρων, λαϊκό και εθνικό, κίνημα ανοικτό στη συμμετοχή και την κρίση της κοινωνίας, κίνημα που όχι μόνο δεν αρνείται να κατονομάσει τις αρχές, τις αξίες και τις ιδέες του, αλλά αντίθετα τις κατονομάζει, τις υπερασπίζεται και αγωνίζεται για την ταυτόχρονη εδραίωση, εξάπλωση και πραγμάτωσή τους και από αυτές προσδιορίζει τις πολιτικές και τις τοποθετήσεις του.

ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ: Η πολιτική να ξαναβρεί ψυχή

Το Σήκου Πάνω, σύμφωνα με όσα γράφουν στην επίσημη σελίδα τους, γεννήθηκε από την ανάγκη η πολιτική να ξαναβρεί ψυχή, η Παιδεία να ξαναγίνει φορέας εσωτερικής και κοινωνικής καλλιέργειας, και η Κύπρος να σταθεί όρθια και αξιοπρεπής μέσα στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου

Στις εκλογές κατέρχεται ακόμη ένα κόμμα της Οικολογίας, το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου, ξεκαθαρίζοντας ότι ουδεμία σχέση έχουν με το κόμμα των Οικολόγων.

Η ίδρυσή τους και η απόφαση να κατέλθουν στις εκλογές βασίζεται, σύμφωνα με όσα αναφέρουν, στο γεγονός ότι η παγκόσμια αλλαγή του κλίματος με τις ανυπολόγιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον εγκυμονεί τον κίνδυνο πλήρους αφανισμού της χλωρίδας και της πανίδας όχι μόνο στον τόπο μας αλλά παγκοσμίως με ερημοποίηση τεράστιων περιοχών του πλανήτη μας, με το λιώσιμο των πάγων στους πόλους της γης, με την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και όλα τα συνεπακόλουθα αυτών.

Δημοκρατική Αλλαγή (ΔΗΜΑΛ): Η Κύπρος πάνω από όλα

Στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα στηρίζεται η ΔΗΜΑΛ η οποία είναι ένα νέο κόμμα που κατέρχεται στις εκλογές σε συνεργασία με το Κίνημα ΕνΕργώ με πρόεδρο τον δρα Χρίστο Κληρίδη.

Πατριωτικό Μέτωπο Λακεδαιμόνιοι: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια

Το Πατριωτικό Μέτωπο Λακεδαιμόνιοι προτάσσει ως βασικές αρχές και αξίες την ελληνικότητα της Κύπρου, τη θρησκεία και παράδοση του νησιού.

Αποτελεί ένα κόμμα το οποία κινείται στα δεξιά του πολιτικού χάρτη, ενώ παλαιότερα είχε συνεργαστεί και στηρίξει το ΕΛΑΜ και το Κίνημα Αλληλεγγύη σε εκλογικές αναμετρήσεις.