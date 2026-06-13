Αν είναι να παίρνουν αποφάσεις οι πολιτικοί μας με βάση τι αρέσει και τι όχι στην Τουρκία, τι στο καλό πολιτική να περιμένουμε; Διότι ακούγαμε χτες όλη μέρα τους εκπροσώπους του ΑΚΕΛ να φωνάζουν γιατί έδωσαν την προεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας στο ΕΛΑΜ, και να δείτε που θα φωνάζει η Τουρκία, έλεγαν. Θα το χρησιμοποιήσει εναντίον μας.

Δηλαδή, αν το χρησιμοποιήσει η Τουρκία εναντίον μας, εμείς θα πάθουμε μεγάλο κακό; Μεγαλύτερο από αυτό που παθαίνουμε όταν κάνουμε ό,τι ικανοποιεί την Τουρκία και γράφουμε στα παλιά μας παπούτσια τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας; Αν αποφασίσαμε ότι θα γίνουμε υποχείριο προτεκτοράτο της Τουρκίας ας το κάνουμε μετά τη λύση, τουλάχιστον. Τώρα γιατί να το κάνουμε; Θα μας πει μπράβο ο Ερντογάν; Όπως τους είπε «μπράβο» και τότε που για να ικανοποιηθεί ο Ακιντζί και η Άγκυρα άλλαξαν το νόμο για ολιγόλεπτη αναφορά στα σχολεία κατά την επέτειο του ενωτικού δημοψηφίσματος του 1950. Κι έκαναν τον γνωστό «νόμο Ακιντζί»! Αλλά, η τουρκική αδιαλλαξία συνεχίστηκε, όπως συνεχίστηκε και η κατοχή, όπως συνεχίστηκαν και οι πειρατείες στην κυπριακή ΑΟΖ, όπως συνεχίστηκαν μέχρι και σήμερα οι εξωφρενικές απαιτήσεις τους σε βάρος της πατρίδας μας.

Χρόνια ολόκληρα παίρνουν αποφάσεις οι πολιτικοί μας σκεφτόμενοι τι επιθυμεί η Τουρκία. Να μην θυμώσει. Να μην το χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Να μην χαλάσει το κλίμα. Και τελικά, το αποτέλεσμα το ζούμε με τον πιο τραγικό τρόπο. Τα τετελεσμένα της κατοχής όλο και βαθαίνουν. Αλλά το μοτίβο της πολιτικής μας παραμένει αναλλοίωτο. Έτσι έμαθαν έτσι κάνουν. Τώρα, θέλουν να περάσει η νοοτροπία και στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Με τον πιο αναξιοπρεπή τρόπο.

Να μην πάρει την προεδρία της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής το ΕΛΑΜ, που είναι το τρίτο κόμμα μετά από δημοκρατικές εκλογές, διότι θα μας κατηγορήσει η Τουρκία. Και τι είναι η Επιτροπή Άμυνας, δηλαδή; Μήπως μπορεί ο όποιος ελαμίτης πρόεδρος της να κηρύξει τον πόλεμο; Να αγοράσει όπλα; Να διατάξει επιστράτευση; Να ανοίξει πυρ; Τι διάολο μπορεί να κάνει για να επιτρέψουμε στην Άγκυρα να έχει λόγο στις αποφάσεις της δημοκρατίας μας;

Ο ρόλος της επιτροπής είναι να εξετάζει τα νομοσχέδια και τις προτάσεις, που αφορούν την άμυνα, πριν κατατεθούν στην Ολομέλεια. Και να ελέγχει τα πεπραγμένα του υπουργείου Άμυνας. Και όχι ο πρόεδρος της επιτροπής αλλά δέκα – δώδεκα βουλευτές μέλη. Που αν ο πρόεδρος κάνει ανοησίες μπορούν να τον επαναφέρουν στην τάξη.

Αν έχει πρόβλημα η Τουρκία και ο Έρχιουρμαν, ας κοιμηθούν με τις κάλτσες. Ας τους εξηγήσουν οι πολιτικοί μας ταγοί ότι έχουμε επιτροπή άμυνας στη βουλή και υπουργείο άμυνας στην κυβέρνηση και Εθνική Φρουρά και θητείες και ΕΠΥ και όπλα, επειδή έχουμε κατοχή, τουρκική κατοχή, και όχι επειδή είμαστε ως λαός στρατοκράτες και ιμπεριαλιστές, όπως είναι εκείνοι. Και αν κάνουμε συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας με άλλες χώρες, όπως η SOFA με τη Γαλλία, για την οποία επίσης μας καταγγέλλουν, τις κάνουμε επειδή έχουμε τουρκική κατοχή. Κι αν το εθνικιστικό ΕΛΑΜ δυναμώνει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, είναι επειδή έχουμε κατοχή και την καταγγέλλει, δεν ανησυχεί ότι θα ενοχληθεί η Τουρκία με όσα λέει.

Έβλεπα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ να ανακοινώνει χτες την εξέλιξη και νόμιζα ότι έπρεπε να πιάσω τα κλάματα για να είμαι της πολιτικής ορθότητας. Με το πιο θλιμμένο ύφος, που είδα ποτέ στην πολιτική σκηνή, έλεγε: «Έχουν δυστυχώς δώσει την Επιτροπή Άμυνας στο ΕΛΑΜ, όπως ήθελε. Και είναι πιθανό να δούμε τον Χρίστο Χρίστου πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας. Σκεφτείτε το λίγο. Ας σκεφτούμε όλοι μαζί τη ζημιά για την Κύπρο και τη δυνατότητα εκμετάλλευσης που θα τύχει από την τουρκική πλευρά μια τέτοια προεδρία». Ωιμέ. Πραγματικό δράμα.

Ηρεμήστε, κύριοι. Δεν υπάρχει λόγος να μας πάρετε σε προεκλογική ασυναρτησία μέχρι το 28, είναι νωρίς ακόμα.