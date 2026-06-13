Λίγο πριν από την υλοποίηση τρομοκρατικού κτυπήματος που φέρονται να σχεδίαζαν για λογαριασμό της Χαμάς, συνελήφθησαν στη Λάρνακα οι τρεις κατηγορούμενοι Παλαιστίνιοι για την υπόθεση τρομοκρατίας, ηλικίας 33, 38 και 54 χρόνων.

Μαρτυρίες που εξασφάλισαν οι Αρχές σε Κύπρο και Ελλάδα, αναφέρουν ότι ο 33χρονος και ο 38χρονος στην ενοικιαζόμενη έπαυλη στην Ακτή Κυβερνήτη έκαναν τις τελικές προπαρασκευαστικές ενέργειες πριν από την βομβιστική επίθεση σε στόχο ισραηλινά συμφέροντα στο νησί μας.

Μάλιστα, στην εν λόγω έπαυλη πέραν από τον 33χρονο και τον 38χρονο φυσικομαθηματικό με το προσωνύμιο «μάγειρας», φερόμενο ειδήμονα στην κατασκευή βομβών, βρέθηκε την ίδια περίοδο και ένας Γερμανός υπήκοος.

Ο προαναφερθέντας κάτοχος γερμανικού διαβατηρίου είχε παραδώσει και χρηματικό ποσό στον 33χρονο που διέμενε μόνιμα με την οικογένειά του στην Κύπρο. Ο τελευταίος, σύμφωνα με πληροφορίες των Αρχών, μετά το πλήγμα επρόκειτο να αποχωρήσει από το νησί μας.

Το κτύπημα σχεδιαζόταν επί επτά μήνες, βάσει πάντα των μαρτυριών που τέθηκαν ενώπιον Αστυνομίας Κύπρου και ελλαδικών Αρχών.

Ομολογίες και μαρτυρίες

Όλα τα πιο πάνω προκύπτουν από μεγάλο αριθμό μαρτυριών που λήφθηκαν από τις Αρχές, αλλά και από τις ομολογίες του 33χρονου που διέμενε στην Κύπρο, καθώς και του 37χρονου που συνελήφθη στην Κρήτη στις 6 Ιουνίου.

Εδώ να σημειωθεί ότι το κατηγορητήριο που καταχωρίσθηκε προχθές σε βάρος των τριών προσώπων που είχαν συλληφθεί στην Κύπρο το τελευταίο δεκαήμερο Μαΐου περιλαμβάνει μεγάλη λίστα μαρτύρων, δεκάδων ατόμων. Τουλάχιστον, από στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν μας, πέραν των 40 προσώπων θα είναι μάρτυρες κατηγορίας στην υπόθεση.

Ο 41χρονος «εγκέφαλος»

Οι τέσσερις συλληφθέντες (τρεις στην Κύπρο και ένας στην Ελλάδα), φέρονται να λάμβαναν οδηγίες από 41χρονο που ζει στη Μαλαισία και είναι αναγνωρισμένο στέλεχος της Χαμάς.

Μάλιστα, από τα όσα ανέφεραν σε ανακριτές σε Κύπρο και Ελλάδα ο 33χρονος που διέμενε Λάρνακα και ο 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη, αντιστοίχως, προκύπτει πως το εν λόγω άτομο ήταν ο «χειριστής» του δικτύου.

Ο 41χρονος, το όνομα του οποίου είναι γνωστό σε υπηρεσίες πληροφοριών φέρεται να ήταν ο «εγκέφαλος» πίσω από σχεδιασμό βομβιστικής επίθεσης όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά σε τουλάχιστον άλλες έξι χώρες. Πρόκειται για την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Μαλαισία, την Ινδονησία, την Ταϋλάνδη και την Μυανμάρ.

Με χρηματοδότηση

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν στοιχεία και μαρτυρίες για διακίνηση μεγάλων ποσών. Με άλλα λόγια, το εν λόγω δίκτυο που είχε ως «χειριστή» τον 41χρονο, είχε στη διάθεση του κονδύλια που του έδιναν την ευχέρεια να κάνει διευθετήσεις για να υλοποιήσει τους στόχους του:

>> Μια από τις μαρτυρίες φέρει πρόσωπο γερμανικής καταγωγής να έδωσε ένα ποσό στον 33χρονο συλληφθέντα, κατά την παρουσία τους στην έπαυλη στην Ακτή Κυβερνήτη.

>> Σε άλλη περίπτωση ο 33χρονος σύμφωνα με παραδοχή του ταξίδεψε τέσσερις φορές στο εξωτερικό για να συναντήσει τον 41χρονο «εγκέφαλο» του δικτύου και μάλιστα ο τελευταίος του έδιδε μεγάλα ποσά, ενώ ήταν έτοιμος να του καταβάλλει μηνιαίως ένα ποσό επί σταθερής βάσης.

>> Εξάλλου, σύμφωνα με μαρτυρία του 37χρονου συλληφθέντα στην Κρήτη, το καλοκαίρι του 2025 κατά την εκπαίδευσή του από τον 38χρονο «μάγειρα» στην παρασκευή εκρηκτικών υλών, ο τελευταίος του έδωσε το ποσό των 10.000 δολαρίων.

Ο ρόλος του 54χρονου

Βάσει του κατηγορητηρίου της υπόθεσης που καταχωρίσθηκε προχθές το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, ξεκαθαρίστηκε και ο ρόλος που όπως πιστεύουν οι κυπριακές Αρχές είχε ο 54χρονος. Πρόκειται για το άτομο που βρίσκεται από τη δεκαετία του ’80 στην Κύπρο, κι όπως έχουμε αποκαλύψει τέσσερα παιδιά του προσλήφθηκαν σε σώματα ασφαλείας (ένας στην Αστυνομία και τρεις στην Εθνική Φρουρά).

Το εν λόγω πρόσωπο φέρεται να είχε ανάμειξη σε πακέτα που περιείχαν υλικά και παραδίδονταν στον 33χρονο και στον 38χρονο. Αυτό που συνάγεται ήταν ότι ο 54χρονος είχε ανάμειξη σε διακίνηση των πρόδρομων ουσιών για παρασκευή εκρηκτικών υλών.

Εξάλλου,ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ο 54χρονος Παλαιστίνιος με κυπριακή υπηκοότητα, ο οποίος παραπέμφθηκε προχθές, μαζί με 32χρονο και 38χρονο, για την υπόθεση τρομοκρατίας σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείο που θα συνεδριάσει στις 6 Αυγούστου.

Ο κατηγορούμενος είχε φέρει ένσταση στην κράτησή του και σήμερα ανακοινώθηκε η απόφαση του δικαστηρίου. Στην απόφασή του το Δικαστήριο ανέφερε πως κρίνει πως υφίσταται ορατή πιθανότητα καταδίκης των άλλων κατηγορούμενων για την υπόθεση. Σε αντίθεση, όπως αναφέρει, το σύνολο της μαρτυρίας για τον 54χρονο που φέρεται να τον συνδέει με την παρούσα υπόθεση παρουσιάζει αδυναμίες. Έτσι απορρίφθηκε το αίτημα για την κράτησή του και υποβλήθηκαν συγκεκριμένοι όροι. Ο κατηγορούμενος πρέπει να υπογράψει εγγύηση €1 εκατομμυρίου με αξιόχρεους εγγυητές, να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να παρουσιάζεται 4 φορές την εβδομάδα σε αστυνομικό σταθμό.

Κώστας Πικραμένος: «Εν υπνώσει δίκτυα της Χαμάς»

O εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα Τουρκίας, Υπηρεσιών Πληροφοριών και Πολιτικού Ισλάμ, Kώστας Πικραμένος, σχολιάζοντας στον «Φ» τις εξελίξεις σε σχέση με την παρούσα υπόθεση, έκανε λόγο για εν υπνώσει δίκτυα της Χαμάς.

Ο κ. Πικραμένος, συγγραφέας του βιβλίου – έρευνα «Τουρκικες Μυστικες Υπηρεσίες» (εκδόσεις «Ινφογνωμων») που κυκλοφόρησε πρόσφατα, είπε στο αρχικό του σχόλιο: «Η Στρατιωτική Πτέρυγα της Χαμάς (Ταξιαρχίες Iz αλ Ντίν αλ Κασάμ) έχει αποδυναμωθεί στο μέγιστο βαθμό μετά από σχεδόν τρία χρόνια πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Τέλη Μαϊου 2026, οι IDF εξουδετέρωσαν τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς, Μοχάμεντ Οντέχ. Το Πολιτικό Γραφείο της Χαμάς (στην εξορία) έχει λάβει την απόφαση, ήδη από τα τέλη 2024, διεξαγωγής τρομοκρατικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη κατά εβραϊκών και ισραηλινών στόχων. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να υπάρξει ένα εργαλείο πίεσης προς την ισραηλινή Κυβέρνηση από την στιγμή που είχε ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των ομήρων εκ μέρους της Χαμάς. Μόνο το 2025, υπήρξαν συλλήψεις επιχειρησιακών μελών της Χαμάς στη Γερμανία, Δανία, Ιταλία και Αυστρία. Οι συλλήψεις σε Κύπρο και Ελλάδα συμπληρώνουν το παζλ των εν υπνώσει δικτύων της Χαμάς που είναι έτοιμα ή υπο προετοιμασία τέλεσης τρομοκρατικών επιθέσεων».

Ερμηνεύοντας τις τελευταίες εξελίξεις στο νησί μας, είπε: «Οι ομολογίες των συλληφθέντων σε Ελλάδα και Κύπρο περί μετάβασης τους στην Μαλαισία για εκπαίδευση στη συναρμολόγηση εκρηκτικών μηχανισμών επιβεβαιώνει ένα “κοινό μυστικό”. Η χώρα της νοτιο-ανατολικής Ασίας χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια ως κόμβος χρηματοδότησης, στρατολόγησης και εκπαίδευσης προς όφελος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς. Από το 2013 (σσ επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Μαλαίσιας στη Γάζα) έχουν καταγραφεί πολλές αποστολές ηγετικών στελεχών της Χαμάς στη Κουάλα Λαμπουρ, πρωτεύουσα της Μαλαισίας. Η εν λόγω χώρα στηρίζει διαχρονικά τον Παλαιστινιακό Αγώνα, έχοντας συνάψει διπλωματικές σχέσεις με την PLO του Γιάσερ Αραφάτ ενώ από το 2007 αναγνώρισε τη κυβέρνηση Χαμάς στη Γάζα. Το 2018, η Μοσάντ δολοφόνησε στη πρωτεύουσα της Μαλαισίας τον μηχανικό Φάντι Μουχάμαντ αλ Μπατάς, στέλεχος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς. Αν και ο μαλαισιανός αναπληρωτής Πρωθυπουργός δήλωνε το 2024 ότι δεν υπάρχουν στρατόπεδα εκπαίδευσης της Χαμάς στη Μαλαισία, οι πρόσφατες ομολογίες των συλληφθέντων καταρρίπτουν προηγούμενους ισχυρισμούς Μαλαισιάνων αξιωματούχων».

Στο καταληκτικό του σχόλιο μίλησε για τις υπηρεσίες πληροφοριών σε Ελλάδα και Κύπρο: «Τόσο η ΕΥΠ όσο και η ΚΥΠ στηρίζονται δυστυχώς σε πληροφοριακό επίπεδο στην ισραηλινή Μοσάντ για τον εντοπισμό και ταυτοποίηση εν υπνώσει δικτύων του Ιράν, της Χεζμπολάχ και της Χαμάς. Το έχουμε δει σε πολλές υποθέσεις τα τελευταία 15 χρόνια. Η έλλειψη ανθρωπίνων πόρων, η χαμηλής ποιότητας εκπαίδευση των στελέχων, η μη εκμάθηση γλωσσών όπων φαρσί, αραβικά, ουρντου, πάστο, η απουσία επιχειρήσεων διείσδυσης σε τζαμιά, χώρους προσευχής, πολιτιστικούς συλλόγους είναι οι βασικοί λόγοι που ΕΥΠ και ΚΥΠ λειτουργούν ως ο “φτωχός συγγενής” στο τομέα της αντι-τρομοκρατίας».