Συνολικά τέσσερα παιδιά σε σώματα ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ο ένας εκ των τεσσάρων που συνελήφθησαν στη Λάρνακα για την υπόθεση τρομοκρατίας και τη φερόμενη συμμετοχή σε δίκτυο της Χαμάς με βάση την Κύπρο.

Πέραν από γιο, ο οποίος υπηρετεί στην Αστυνομία Κύπρου, όπως αποκαλύψαμε προχθές (philenews), ο ύποπτος που διάγει την πέμπτη δεκαετία της ηλικίας του έχει ακόμη τρία τέκνα που υπηρετούν στο στράτευμα με σύμβαση. Τουλάχιστον οι δυο εξ αυτών, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, υπηρετούν στην ίδια μονάδα της Εθνικής Φρουράς.

Η πληροφορία τέθηκε ενώπιόν μας το προηγούμενο 24ωρο και διασταυρώνεται από άτομο που είναι σε θέση να γνωρίζει με ακρίβεια τα γεγονότα που περιβάλλουν την υπόθεση.

Μάλιστα, στη βάση αξιολόγησης μιλήσαμε με πηγές μας, οι οποίες διαβεβαιώνουν ότι αυτή η παράμετρος έχει τύχει εξέτασης και επαρκούς αξιολόγησης από αρμόδια πρόσωπα στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης τρομοκρατίας.

Μας υποδείχθηκε επανειλημμένα ότι τα πιο πάνω δεδομένα έχουν τύχει διαχείρισης όχι μόνο από την Αστυνομία Κύπρου και την Εθνική Φρουρά, αλλά και από αρμόδια υπηρεσία της Δημοκρατίας. Έκανε λόγο για συνεργασία των τριών πιο πάνω μερών.

«Δεν προκύπτει κάτι για τα τέκνα του που να εμπνέει ανησυχία για την ασφάλεια του κράτους. Το θέμα παρακολουθείται και γίνονται οι δέουσες ενέργειες», μας διαβεβαίωσε αξιωματούχος που μίλησε στον «Φ».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και τα όσα μας αναφέρθηκαν από άλλο πρόσωπο, το οποίο είναι σε θέση να γνωρίζει γεγονότα που αφορούν την επαγγελματική πορεία του γιου του υπόπτου που υπηρετεί στην Αστυνομία.

«Δεν έχει δώσει καμία αφορμή με τη συμπεριφορά του», μας αναφέρθηκε. Να σημειωθεί ότι ο εν λόγω αστυνομικός εργάζεται, όπως γράψαμε και προχθές, σε νευραλγικό πόστο και λόγω της φύσης των καθηκόντων του έχει πρόσβαση σε βάση δεδομένων με στοιχεία ημεδαπών και αλλοδαπών.

Πάντως, το παρελθόν του ύποπτου πατέρα των προαναφερθέντων αξιολογείται από αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας. Ο τελευταίος φέρεται να είναι ριζοσπαστικοποιημένος εδώ και καιρό. Αρχές ασφαλείας της Δημοκρατίας έχουν πληροφόρηση πως είχε συμμετάσχει σε εκδηλώσεις υπέρ του πλήγματος της 7ης Οκτωβρίου του 2023, όταν σημειώθηκε η αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς σε βάρος του Ισραήλ που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή και είχε ως αποτέλεσμα 100άδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Άλλωστε, η υπό διερεύνηση σχέση του με τη Χαμάς σε συνδυασμό με το γεγονός ότι γόνοι του είναι ενταγμένοι σε σώματα ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας καθιστά επιβεβλημένη τη δημοσιογραφική επέμβαση και τη διασφάλιση ότι διερευνήθηκε ο ρόλος των παιδιών του από αρμόδιες υπηρεσίες.

Όπως αντιληφθήκαμε κατά τη διερεύνηση για τους λόγους του ρεπορτάζ, πολλοί σχολιάζουν ότι ο ύποπτος βρίσκεται στην Κύπρο εδώ και τέσσερις δεκαετίες (από τα μέσα της δεκαετίας του ’80) και απέκτησε κυπριακή υπηκοότητα.

Κατά συνέπεια, προσθέτουν, τα τέκνα του είναι Κυπριόπουλα και δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα με την εργοδότησή τους στην Αστυνομία ή στο στράτευμα. Ωστόσο, η άλλη άποψη που αντιπαραβάλλεται είναι πως δεν μπορεί να λαμβάνεται οποιοδήποτε ρίσκο που αφορά τη δημόσια και εθνική ασφάλεια και πως θα πρέπει να υπάρχει θεσμοθέτηση ώστε να προβλέπονται και τα πιο ακραία σενάρια.

Θυμίζουμε ότι το κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίχθηκε το τελευταίο δεκαήμερο του περασμένου μήνα. Σε δυο υποστατικά στην Ακτή Κυβερνήτη και στις Καμάρες Λάρνακας, εντοπίστηκαν χημικές ουσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για παρασκευή εκρηκτικών υλών υψηλής ισχύος.

Αρχικά είχαν συλληφθεί δυο πρόσωπα 32 και 38 ετών από την Παλαιστίνη πριν η Αστυνομία φορέσει χειροπέδες και στα άλλα δυο πρόσωπα, 57 και 54 χρόνων.

Το περασμένο Σάββατο σε επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας και της ΕΥΠ συνελήφθη 37χρονος στην Κρήτη, ως ύποπτος για συμμετοχή στην ίδια ομάδα με τους τέσσερις συλληφθέντες στην Λάρνακα.