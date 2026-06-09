Διεθνείς διαστάσεις έχει λάβει πλέον η σοβαρότατη υπόθεση σύλληψης τεσσάρων Παλαιστινίων που φέρονται να ετοίμαζαν τρομοκρατικά κτυπήματα στην Κύπρο.

Η σύλληψη 37χρονου συμπατριώτη τους στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε πως είναι μέλος της Χαμάς και πως είχε στενή σχέση με τους δύο πρώτους (32χρονο και 38χρονο), παραπέμπει σε οργανωμένο τρομοκρατικό δίκτυο, που διερευνάται κατά πόσον ετοίμαζε ταυτόχρονα κτυπήματα στην Κύπρο, στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Ο 37χρονος φαίνεται να ομολόγησε πως εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή εκρηκτικών υλών σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία και πως αντίστοιχη εκπαίδευση έλαβε και ένας από τους συλληφθέντες στην Κύπρο, με τον οποίο βρισκόταν σε επαφή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» οι κυπριακές Αρχές διερευνούν εδώ και μέρες πληροφορίες που φέρουν τον 38χρονο να έχει λάβει τέτοια εκπαίδευση στην Ασία. Όπως γράψαμε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ διαπιστώθηκε πως το εν λόγω πρόσωπο βρίσκεται στην Κύπρο παράνομα και εκτιμάται πως πέτυχε είσοδο στη χώρα μας από τα κατεχόμενα.

Ο ρόλος του, καθώς και αυτός του 32χρονου, που βρίσκεται νόμιμα στη χώρα μας, θεωρούνται κομβικοί, αφού πιστεύεται πως είναι πυρήνες της Χαμάς. Οι ύποπτοι φαίνεται πως ανέλαβαν τη δημιουργία εκρηκτικών, μέσω της πρόσμιξης χημικών, ανάμεσά τους και νιτρική αμμωνία, αρκετά από το οποία προμηθεύτηκαν από την κυπριακή αγορά.

Υπενθυμίζεται πως ο 32χρονος που διέμενε με τη γυναίκα και το παιδί τους σε διαμέρισμα στις Καμάρες Λάρνακας, φέρεται να παραδέχθηκε πως ετοίμαζαν κτυπήματα στην Κύπρο σε ισραηλινούς στόχους, ως αντίποινα για όσα συνέβησαν στη Λωρίδα της Γάζας. Ο 38χρονος από την πλευρά του κρατά το στόμα του ερμητικά κλειστό.

Σ’ ό,τι αφορά στους άλλους δύο, 54 και 57 χρόνων, φέρονται ως συνεργάτες των πρώτων δύο και ο ρόλος τους φαίνεται πως ήταν περιφερειακός. Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα μας, πρόκειται για Παλαιστίνιους, που βρίσκονται από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 στο νησί μας και κατέχουν, μάλιστα, κυπριακή υπηκοότητα.

Η Αστυνομία, μαζί με συνεργαζόμενες υπηρεσίες, συνεχίζουν να διερευνούν την υπόθεση έχοντας στο μικροσκόπιο τις επαφές των συλληφθέντων, προκειμένου να ξεκαθαρίσει εάν είχαν και άλλους συνεργούς στην Κύπρο. Οι ύποπτοι θα οδηγηθούν εντός της εβδομάδας ενώπιον του Δικαστηρίου Λάρνακας και αναμένεται να παραπεμφθούν σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου, με τους δύο να είναι αντιμέτωποι με σοβαρότατες κατηγορίες τρομοκρατίας και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται πως η πρώτη μεγάλη ποσότητα των υλικών κατασκευής εκρηκτικών εντοπίστηκε στην κατοικία στην Ακτή του Κυβερνήτη την Πέμπτη 21 Μαΐου. Δύο ημέρες αργότερα βρέθηκε και δεύτερη μεγάλη ποσότητα σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται στις Καμάρες και το οποίο παρακολουθείτο. Και οι δύο οικίες, σύμφωνα με την Αστυνομία, διαπιστώθηκε πως συνδέονται με τον 32χρονο.

«Εκπαιδευτήκαμε στη Μαλαισία»

Η Κυπριακή και η Ελληνική Αστυνομία βρίσκονται σε επαφή για τις δύο υποθέσεις, για τις οποίες είναι ενήμερες και οι Αρχές άλλων χωρών. Ελλαδικά ΜΜΕ αναφέρουν πως o 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη, είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 23 Ιουλίου του 2023 και αφότου εξασφάλισε άσυλο έφυγε για τη Γερμανία. Πέρσι το καλοκαίρι επέστρεψε στην Ελλάδα και μετέβη στην Κρήτη για να εργαστεί ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο. Στη Μαλαισία για εκπαίδευση φέρεται να μετέβη δύο φορές.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα iefimerida ο ύποπτος φέρεται ν’ ανέφερε: «Είμαι μέλος της Χαμάς. Το κάνω για την πατρίδα μου. Έχω επαφή με τον συμπατριώτη μου που συνελήφθη στην Κύπρο και ήξερα και τον άλλον που συνελήφθη. Εκπαιδευτήκαμε μαζί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά υγρά. Είχα πάρει δοσομετρητές και ζυγαριά ακριβείας. Είχα παραγγείλει χημικές ουσίες από το διαδίκτυο αλλά δεν τις παρέλαβα». Στον κατηγορούμενο ασκήθηκε χθες ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος από την Eισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Υπενθυμίζεται πως ο ύποπτος συνελήφθη τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο από την Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών, στο πλαίσιο επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Όντιν». Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στην Κρήτη και την Αθήνα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα, καθώς και αναλυτικός ζυγός ακριβείας εργαστηριακού τύπου.

Αν και αρχικά είχε αναφερθεί πως στόχος του ήταν συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο που θα έφτανε σήμερα στην Κρήτη, τελικά αυτό δεν επιβεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ, εκπρόσωπος της οποίας ανέφερε χθες πως παραμένουν άγνωστοι οι στόχοι του υπόπτου.

Οι δύο υποθέσεις τρομοκρατίας πήραν μεγάλες διαστάσεις και διεθνώς, με κάποια ΜΜΕ στο Ισραήλ, να τις συνδέουν και με φερόμενη σχεδιαζόμενη τρομοκρατική ενέργεια στην Ιερουσαλήμ. Το θέμα απασχολεί πάντως σε ανώτατο επίπεδο την Ισραηλινή κυβέρνηση, γεγονός που καταδεικνύεται και από τη σχετική ανάρτηση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ την Κυριακή. «Από την Ελλάδα έως την Κύπρο οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος», είχε αναφέρει.