Επίθεση δέχθηκε πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου υπό σημαία Μοζαμβίκης, ενώ έπλεε κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση της πρεσβείας της Ινδίας στην Τεχεράνη.

Στο πλοίο επέβαιναν 28 Ινδοί ναυτικοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ινδικής πρεσβείας, είναι όλοι ασφαλείς. Η διπλωματική αποστολή ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν στο πλοίο υπήρχαν και μέλη πληρώματος άλλων εθνικοτήτων.

Το πλοίο Disha δέχτηκε επίθεση από άγνωστο πύραυλο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ενώ κατευθυνόταν στον Περσικό Κόλπο, ανέφερε το σωματείο που εκπροσωπεί τους Ινδούς ναυτικούς.

#BREAKING: Indian Embassy in Iran says, “Embassy of India in Tehran is aware that the Mozambique-flagged LPG tanker DISHA (IMO No. 8818219) came under attack in Iranian territorial waters earlier today. The vessel has 28 Indian crew members on board. The Embassy has been in close… pic.twitter.com/mYfHzwtZBN — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) July 24, 2026

Λίγο νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο μια καλά πληροφορημένη πηγή, μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ένα δεξαμενόπλοιο LPG στον Κόλπο του Ομαν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματά τους.

Το πλοίο, το οποίο δεν κατονομάστηκε, χτυπήθηκε επειδή οι αμερικανικές δυνάμεις πίστευαν ότι μετέφερε ιρανικό αέριο, πρόσθεσε. Σύμφωνα με το Fars, το τάνκερ υπέστη ζημιές στο μηχανοστάσιο.

protothema.gr