Η μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στην περιφέρεια της Μαδρίτης βρίσκεται στο πιο κρίσιμο στάδιό της, σύμφωνα με τον επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, Κάρλος Νοβίγιο, ο οποίος παραδέχθηκε ότι οι δυνάμεις πυρόσβεσης αδυνατούν προς το παρόν να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το κέντρο επιχειρήσεων κατάσβεσης, ο Νοβίγιο ανέφερε ότι η φωτιά βρίσκεται «στο απόγειό της», τονίζοντας πως «αυτήν την ώρα είναι αδύνατον να τη σβήσουμε».

Μία αισιόδοξη είδηση είναι ότι η άλλη πυρκαγιά, της Άβιλα, κινείται «βορειότερα απ’ όσο προβλέπαμε» και οι αρχές ελπίζουν ότι δεν πρόκειται να ενωθεί με το μέτωπο της γειτονικής Μαδρίτης.

Spain late on Thursday declared a national emergency in the Madrid region and in the province of Avila, near the capital, in the wake of several wildfires burning out of control.



More than 10,000 people have been evacuated in recent days from across the Madrid region, where… pic.twitter.com/ZrjUuF2egw — CGTN Europe (@CGTNEurope) July 24, 2026

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε εξάλλου ότι ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα μεταβεί αύριο το πρωί στο μέτωπο της Μαδρίτης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την κοινότητα Θενιθιέντος και θα συμμετάσχει σε μια σύσκεψη εκεί.

WATCH: 40,000 evacuated or forced indoors as Spain’s Madrid region battles ‘worst fire’ in its history pic.twitter.com/hoN8BzwLg8 — Rapid Report (@RapidReport2025) July 24, 2026

Η πυρκαγιά έχει κάψει μέχρι στιγμής 60.000 στρέμματα και 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή έλαβαν οδηγίες να κλειστούν στα σπίτια τους και να μην επιχειρήσουν να φύγουν, ανέφερε ο περιφερειάρχης Φρανθίσκο Μαρτίν Αγκίρε, χαρακτηρίζοντας «πολύ περίπλοκη» την κατάσταση, λόγω των ισχυρών ανέμων. Δεν απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο να διαταχθούν και άλλες εκκενώσεις.

«Για μια περιοχή όπως αυτή εδώ, με υψηλή συγκέντρωση κατοικιών και πληθυσμού, είναι μια καταστροφή», επέμεινε η πρόεδρος της περιφέρειας Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο.

Βελτιώνεται η κατάσταση στην Γκουανταλαχάρα

Η πυροσβεστική υπηρεσία (Infocam) εκτιμά πάντως ότι οι συνθήκες στη μεγάλη πυρκαγιά της Γκουανταλαχάρα, που έκαψε 320.000 στρέμματα μέσα σε μία εβδομάδα είναι πλέον «ευνοϊκές» για την κατάσβεσή της και η φωτιά «είναι σε φάση σταθεροποίησης».

Η δασική πυρκαγιά, η μεγαλύτερη που έχει ξεσπάσει από τις αρχές του χρόνου στην Ισπανία, καίει από την περασμένη Πέμπτη σε αυτήν την άνυδρη, αραιοκατοικημένη περιοχή της Καστίλης-Λα Μάντσα.

«Η εξέλιξή της είναι ευνοϊκή», είπε μία εκπρόσωπος της Infocam στο Γαλλικό Πρακτορείο καθώς αναμένεται να μετριαστεί από αύριο Σάββατο η ταχύτητα των ριπών ανέμου, κάτι που θα βοηθήσει τους πυροσβέστες στη μάχη τους με τις φλόγες.

Ο πρόεδρος της Καστίλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι οι κάτοικοι 14 κοινοτήτων που είχαν εκκενωθεί μπορούν από σήμερα να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Νωρίτερα, οι περιφερειακές αρχές υποβάθμισαν την πυρκαγιά στο «επίπεδο 1», κάτι που σημαίνει ότι δεν χρειάζονται πλέον έκτακτη βοήθεια από την κεντρική κυβέρνηση. Παρ’ όλ’ αυτά, περισσότεροι από 200 στρατιώτες παραμένουν επί τόπου, μαζί με 20 «χερσαία μέσα» και δύο αεροσκάφη.

Νωρίς το βράδυ, ο Γκαρθία-Πάχε είπε ότι θέλει «να βοηθησει» τις περιφέρειες της Μαδρίτης και της Καστίλης-λεόν, όπου δύο μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται από χθες και ανάγκασαν χιλιάδες ανθρώπους να εκκενώσουν τα χωριά τους.

protohema.gr