Νέο μήνυμα προς τη Ρωσία και την Κίνα έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενη προμήθεια όπλων στο Ιράν θα είχε σοβαρές συνέπειες και δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι τόσο ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, όσο και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, τον διαβεβαίωσαν πως οι χώρες τους δεν έχουν πουλήσει όπλα στο Ιράν.

Επιπλέον, ο Τραμπ ανέφερε ότι η σχέση του με τον Πούτιν αλλά και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παραμένει καλή, ενώ διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ δεν πωλούν όπλα απευθείας στην Ουκρανία, αλλά σε χώρες του ΝΑΤΟ.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social:

«Ο Πρόεδρος Σι, κατά τη πρόσφατη συνάντησή μας στο Πεκίνο, μου είπε ότι δεν θα έδινε ούτε θα πωλούσε, υπό καμία περίπτωση, όπλα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν – και η δήλωση αυτή αφορούσε και τις κινεζικές εταιρείες. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μας, πιστεύω τον λόγο του και, εξάλλου, του κάνω κι εγώ πολύ μεγάλες χάρες. Ομοίως, ο Πρόεδρος Πούτιν, παρά τον φρικτό πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία (η σχέση μας παραμένει καλή, όπως και με τον Πρόεδρο Ζελένσκι), μου είπε ότι δεν θα πουλήσει όπλα στο Ιράν. Κατανοεί ότι δεν πουλάω όπλα στην Ουκρανία, αλλά σε χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτές πληρώνουν την πλήρη τιμή, και δεν έχω ιδέα για το πώς διανέμονται αυτά τα όπλα. Επομένως, δύο μεγάλες χώρες για τις οποίες οι άνθρωποι μιλούν συχνά σε σχέση με το Ιράν, κατά τη γνώμη μου, δεν συμμετέχουν. Αν το έκαναν, θα ήταν πολύ κακό για αυτές – σίγουρα δεν θα ήταν προς το συμφέρον τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

protothema.gr