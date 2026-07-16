Ένα καίριο χτύπημα κατάφερε το ναυτικό της Ουκρανίας καθώς χτύπησε ρωσικό περιπολικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα κοντά σε φερόμενη πολυτελή έπαυλη του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η ουκρανική επίθεση σημειώθηκε με ναυτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία κατάφεραν να βυθίσουν το περιπολικό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στο Γκελεντζίκ. Το εγχώριας παραγωγής Sargan-3000 κατέστρεψε το σκάφος μήκους περίπου 60 μέτρων με την ονομασία Emerald, σκοτώνοντας μέλη του πληρώματος και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμη.

ВМС Украины заявили об уничтожении пограничного корабля ФСБ "Изумруд", который в 2018 году таранил в Керченской протоке украинское гражданское судно.



По данным ВМС ВСУ, судно уничтожили морским безэкипажным дроном Sargan-3000 возле причала в Новороссийске.



Фото: 2026 год,… pic.twitter.com/zrJCzxK7K6 July 14, 2026

Η επίθεση αποτελεί την τελευταία κλιμάκωση της ουκρανικής εκστρατείας με ναυτικά drones, αναδεικνύοντας τον βαθμό στον οποίο αυτά έχουν ενισχύσει την ικανότητα του Κιέβου να αμφισβητεί τη ρωσική κυριαρχία στη Μαύρη Θάλασσα.

Η έπαυλη που αποκάλυψε ο Ναβάλνι

Το Γκελεντζίκ βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 25 χιλιομέτρων από το τεράστιο παραθαλάσσιο συγκρότημα που αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας του Ρώσου αντικαθεστωτικού Αλεξέι Ναβάλνι.

Σε βίντεο που δημοσίευσε τον Ιανουάριο του 2021 και συγκέντρωσε περισσότερες από 100 εκατομμύρια προβολές μέσα σε έναν μήνα, ο επικριτής του Κρεμλίνου υποστήριξε ότι το αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα είχε κατασκευαστεί για τον Ρώσο πρόεδρο.

Drone naval Sargan 3000 ucraniano afundou um navio de patrulha russo, atracado na cidade de Gelendzhik, no Mar Negro, perto da zona do palácio de Putin – WSJ



O palácio está isolado no topo de uma falésia, cercado por floresta e vinhas, e à volta tem uma zona de 70 km2 interdita,… pic.twitter.com/Vy4V6L1isg July 15, 2026

Ο Ναβάλνι ισχυρίστηκε τότε ότι το ακίνητο κόστισε περίπου ένα δισεκατομμύριο λίρες και χρηματοδοτήθηκε μέσω «της μεγαλύτερης δωροδοκίας στην ιστορία», με χρήματα από επιχειρηματίες που πρόσκεινται στον Πούτιν.

Το σχεδόν δίωρο βίντεο παρουσίαζε ένα υπερπολυτελές συγκρότημα με εντυπωσιακές εγκαταστάσεις, όπως περίτεχνο τσαγερί, αμφιθέατρο και ελικοδρόμιο.

Ο Πούτιν αρνήθηκε ότι ήταν ιδιοκτήτης του ακινήτου, ενώ ο στενός συνεργάτης του και επιχειρηματίας Αρκάντι Ρότενμπεργκ δήλωσε ότι το παλάτι του ανήκει.

Νέα πλήγματα στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχει πλήξει περίπου 136 πλοία που συνδέονται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας στη Θάλασσα του Αζόφ, ενώ σε μία μόνο επιχείρηση τη νύχτα της 14ης Ιουλίου ανατίναξε 19 δεξαμενόπλοια.

Το βράδυ της Τετάρτης, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό, ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε ακόμη δύο δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου», τα Louise 1 και Banda.

Για την επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν τα ναυτικά drones «Mamai» της SBU, τα οποία αναπτύχθηκαν εναντίον των δύο πλοίων που, σύμφωνα με το Κίεβο, υπόκεινται σε ουκρανικές κυρώσεις.

Κατά την Ουκρανία, το Louise 1 μετέφερε ρωσικό αργό πετρέλαιο παρακάμπτοντας το εμπάργκο της G7 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτελώντας δρομολόγια από λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας, ενώ απενεργοποιούσε το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (AIS).

Αντίστοιχα, το Banda φέρεται να μετέφερε ρωσικό αργό πετρέλαιο από τα λιμάνια Ουστ-Λούγκα, Κερτς, Νοβοροσίσκ και Ναχόντκα.

Σύμφωνα με την SBU, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ρωσικά αεροσκάφη επιχείρησαν να αναχαιτίσουν τα ουκρανικά drones, πυροβολώντας με πολυβόλα και ρίχνοντας βόμβες, χωρίς όμως επιτυχία.

«Η επίθεση σε πλοία του “σκιώδους στόλου” στερεί συστηματικά από το Κρεμλίνο τους πόρους που χρηματοδοτούν τον πόλεμο. Αυτά τα δεξαμενόπλοια, παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις, μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο και αποφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια στον κρατικό προϋπολογισμό της Ρωσίας. Κάθε πλήγμα στον “σκιώδη στόλο” αποτελεί άμεσο πλήγμα στην ικανότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας να συνεχίσει την επιθετικότητά της», ανέφερε η SBU μέσω Telegram.

iefimerida.gr