Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση του 18χρονου Σόνι Χόρσφαλ, ο οποίος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 84χρονο πεζό, τον εγκατέλειψε βαριά τραυματισμένο και, αντί να καλέσει σε βοήθεια, πήγε να φάει πίτσα, ενώ ενημέρωνε φίλο του μέσω ηχητικών μηνυμάτων ότι πιθανότατα είχε σκοτώσει έναν άνθρωπο. «Δεν ξέρω τι διάολο χτύπησα, τώρα τρώω πίτσα, φίλε», ακούγεται να λέει.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 22ας Απριλίου στο Ρέντκαρ της Βόρειας Γιορκσάιρ. Ο Χόρσφαλ έχασε τον έλεγχο του νεοαποκτηθέντος Audi A4, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε τον 84χρονο Έντι, ο οποίος επέστρεφε με τα πόδια στο σπίτι του αφού είχε φύγει από τοπική παμπ.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που το άτυχο θύμα περπατάει πάνω στο γκαζόν, δίπλα στον δρόμο, ενώ ξαφνικά κοντοστέκεται και κοιτάει πίσω του. Τότε, ο 18χρονος με το αυτοκίνητο «καβαλάει» το πεζοδρόμιο και θερίζει τον άτυχο 84χρονο, ενώ στη συνέχεια απομακρύνεται με τη ρόδα του αμαξιού του να βγάζει σπίθες.

Δείτε βίντεο

Στη διάρκεια της δίκης ειπώθηκε ότι ο 18χρονος ήταν ήδη τιμωρημένος με αφαίρεση άδειας οδήγησης, δεν διέθετε ασφάλεια και είχε αποκτήσει το αυτοκίνητο μόλις λίγες ώρες πριν από το τροχαίο.

Κάμερες ασφαλείας αλλά και βίντεο που βρέθηκαν αργότερα στο κινητό του έδειξαν ότι οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα, πραγματοποιούσε επικίνδυνες προσπεράσεις και παραβίαζε επανειλημμένα κόκκινα φανάρια.

Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται να λέει: «Μόλις αγόρασα αυτό το θηρίο», ενώ σε άλλο καταγράφεται να παραβιάζει φωτεινό σηματοδότη λέγοντας: «Στο διάολο το κόκκινο φανάρι».

Λίγο αργότερα έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε τον ηλικιωμένο πεζό.



«Νομίζω ότι τον σκότωσα» – Παρήγγειλε πίτσα αντί να βοηθήσει

Αυτό που ακολούθησε προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση.

Αντί να σταματήσει, να καλέσει ασθενοφόρο ή να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο 84χρονο, ο Χόρσφαλ εγκατέλειψε το σημείο.

Μόλις δύο ώρες αργότερα έστειλε μέσω Snapchat ηχητικά μηνύματα σε φίλο του.

«Ανέβηκα στο πεζοδρόμιο και γλίστρησα. Δεν ξέρω τι χτύπησα. Συγγνώμη φίλε, τρώω πίτσα», ακούγεται να λέει.

Σε δεύτερο μήνυμα παραδέχεται: «Φίλε, ένας άνθρωπος διαλύθηκε. Πολύ άσχημα. Νομίζω ότι τον σκότωσα».

Παράλληλα περιέγραψε ότι, πανικόβλητος, έβγαλε το κλειδί από τη μίζα και έτρεξε μακριά από το σημείο του δυστυχήματος.



Βαρύς τραυματισμός του 84χρονου και ποινή φυλάκισης

Ο 84χρονος υπέστη πολλαπλά κατάγματα στη λεκάνη, στην πλάτη και στο δεξί πόδι. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε και παρέμεινε σχεδόν μία εβδομάδα σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Μετά από χειρουργικές επεμβάσεις εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονους πόνους και μπορεί να περπατήσει μόνο μικρές αποστάσεις με τη βοήθεια περιπατητήρα.

Ο Χόρσφαλ συνελήφθη την επόμενη ημέρα στο Μάλτον της Βόρειας Γιορκσάιρ και παραδέχθηκε την ενοχή του για πρόκληση σοβαρού τραυματισμού λόγω επικίνδυνης οδήγησης, οδήγηση ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, οδήγηση χωρίς ασφάλεια και εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου.

Το Δικαστήριο του Ντάραμ τον καταδίκασε σε τρία χρόνια φυλάκισης και τετραετή στέρηση της άδειας οδήγησης.



«Μου πήρε την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπειά μου»

Στη δήλωσή του προς το δικαστήριο, ο 84χρονος περιέγραψε πώς το τροχαίο άλλαξε οριστικά τη ζωή του.

«Αναρωτιέμαι αν θα νιώσω ποτέ ξανά πραγματικά ασφαλής, ακόμη και όταν περπατώ στο πεζοδρόμιο. Το περιστατικό αυτό δεν μου προκάλεσε μόνο σοβαρούς τραυματισμούς. Μου πήρε την αυτοπεποίθηση, το αίσθημα ασφάλειας, την ανεξαρτησία και, σε μεγάλο βαθμό, την αξιοπρέπειά μου», ανέφερε.

Η κόρη του, Κάρολ, δήλωσε ότι εξακολουθεί να αναβιώνει όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ και ζει με την αγωνία για το αν ο πατέρας της θα μπορέσει ποτέ να ανακτήσει την ανεξαρτησία που είχε πριν από το δυστύχημα.

Η ντετέκτιβ Ρέιτσελ Τζόνσον από την Αστυνομία του Κλίβελαντ χαρακτήρισε τη σύγκρουση «σοκαριστική και απολύτως αποτρέψιμη», τονίζοντας ότι ο 18χρονος επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή.

«Η οδήγηση είναι προνόμιο και ευθύνη, όχι δικαίωμα. Όποιος κάθεται πίσω από το τιμόνι χωρίς δίπλωμα, χωρίς ασφάλεια και οδηγεί απερίσκεπτα θέτει σε κίνδυνο αθώους ανθρώπους. Η συγκεκριμένη υπόθεση θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε καταλήξει σε τραγωδία», υπογράμμισε.

protothema.gr