Θετικές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την κατάσταση της υγείας της 46χρονης γυναίκας, θύματος της απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε σε βάρος της το πρωί της Τρίτης (30/6) από τον 55χρονο σύζυγό της, αστυνομικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η 46χρονη νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας σε σταθερή κατάσταση και έχει πλέον ξυπνήσει από την καταστολή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει δεχθεί τις πρώτες επισκέψεις από οικεία της πρόσωπα. Παρά τη θετική εξέλιξη, θα παραμείνει νοσηλευόμενη το επόμενο διάστημα, μέχρι οι θεράποντες ιατροί να κρίνουν ότι η κατάσταση της υγείας της έχει σταθεροποιηθεί πλήρως.

Την ίδια ώρα, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού αναμένουν το πράσινο φως από τους θεράποντες ιατρούς, ώστε να μπορέσουν να λάβουν κατάθεση από την 46χρονη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εκτιμάται ότι θα δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες της απόπειρας φόνου και θα φωτίσει τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το μοιραίο πρωινό. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, από την κατάθεσή της να προκύψουν νέα στοιχεία που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ανακριτικές ενέργειες ή στη διενέργεια συμπληρωματικών ερευνών.

Οι έρευνες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού έχουν σχηματίσει σαφή εικόνα για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το ζευγάρι πριν από την τραγωδία.

Έχουν ληφθεί οι σημαντικότερες καταθέσεις από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα, με τις μέχρι στιγμής μαρτυρίες να καταδεικνύουν ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στη σχέση του και ότι οι προστριβές μεταξύ τους ήταν συχνές το τελευταίο διάστημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που βρίσκονται μέχρι στιγμής στη διάθεση των ανακριτών, δεν προκύπτει μαρτυρία ότι η 46χρονη είχε υποστεί σωματική βία. Αντίθετα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά λεκτικών εντάσεων.

Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο

Παρά την πρόοδο των ερευνών, το βασικό ερώτημα που εξακολουθεί να απασχολεί τους ανακριτές αφορά τους λόγους για τους οποίους το ζευγάρι βρέθηκε έξω από το Λύκειο, όπου σημειώθηκε η αιματηρή επίθεση, καθώς και τι ακριβώς προηγήθηκε το πρωί εκείνης της ημέρας.Οι απαντήσεις στα κρίσιμα αυτά ερωτήματα αναμένεται να δοθούν όταν η 46χρονη λάβει την έγκριση των θεραπόντων ιατρών και θα είναι σε θέση να καταθέσει στους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού.