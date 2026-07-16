Το εικονιζόμενο πρόσωπο αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης εισόδου σε δωμάτιο ξενοδοχείου, που διαπράχθηκε στην επαρχία Αμμοχώστου, στις 21/06/2026.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο αναζητούμενος φέρεται να εισήλθε στο δωμάτιο από την μπαλκονόπορτα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώριση του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας, στο τηλέφωνο 23803200, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.