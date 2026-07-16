Γύρω στις 8 σήμερα το πρωί, σημειώθηκε οδική σύγκρουση στον κυκλικό κόμβο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, στο οποίο ενεπλάκησαν τρία αυτοκίνητα.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος ειδικός αστυφύλακας, ο οποίος βρισκόταν εκτός καθήκοντος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, προσέκρουσε σε προπορευόμενο του όχημα το οποίο οδηγούσε 43χρονη. Από την σύγκρουση, το αυτοκίνητο της 42χρονης κινήθηκε μπροστά και συγκρούστηκε με προπορευόμενο της αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος.

Από την σύγκρουση, προκλήθηκε φωτιά στα αυτοκίνητα του 44χρονου και της 42χρονης η οποία τα κατάστρεψε ολοσχερώς, ενώ ζημιές προκλήθηκαν στο πίσω μέρος του οχήματος του 38χρονου. Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι τρείς εμπλεκόμενοι οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στους τρείς οδηγούς διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με τον 44χρονο ειδικό αστυφύλακα να είναι θετικός με τελική ένδειξη 59μg αντί 22 που είναι το ανώτατο από τον Νόμο όριο. Σε περαιτέρω έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο 44χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας.

Εναντίον του 44χρονου, διεξάγεται ποινική και πειθαρχική υπόθεση.