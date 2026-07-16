Το αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX60, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα «Most Anticipated New Vehicles» της χρονιάς για τις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, σύμφωνα με τη Newsweek. Η διάκριση προέρχεται από τη δεύτερη ετήσια λίστα του αμερικανικού περιοδικού και επιβεβαιώνει το αυξημένο ενδιαφέρον που συγκεντρώνει το νέο μεσαίο premium SUV της Volvo πριν ακόμη αποκαλυφθεί στο κοινό.

Το EX60 αποτελεί το πρώτο μοντέλο της σουηδικής μάρκας που βασίζεται στη νεότερη τεχνολογική της πλατφόρμα, προσφέροντας τη μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η Volvo, αλλά και μια ριζικά αναβαθμισμένη εμπειρία χρήστη. Σχεδιασμένο εξαρχής ως ηλεκτρικό, το νέο SUV τοποθετείται σε μια κατηγορία όπου η Volvo διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία, φιλοδοξώντας να εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της γκάμας της.

Παράλληλα, το EX60 σηματοδοτεί ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στον στρατηγικό μετασχηματισμό της Volvo Cars σε έναν κατασκευαστή με πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα. Όπως σημείωσε η Eileen Falkenberg-Hull, senior editor του Auto τμήματος της Newsweek, το νέο μοντέλο συνδυάζει την ηλεκτρική τεχνολογία με τον χαρακτηριστικό σκανδιναβικό σχεδιασμό της Volvo, την πολυετή παράδοση στην ασφάλεια, ένα προηγμένο συνδεδεμένο cockpit και ποιοτικά υλικά που το καθιστούν άκρως ελκυστικό για τους αγοραστές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον τομέα της ασφάλειας, καθώς στο EX60 κάνει το ντεμπούτο της η νέα multi-adaptive ζώνη ασφαλείας, μια παγκόσμια πρωτιά. Το σύστημα αξιοποιεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από τους αισθητήρες του οχήματος και την ισχυρή κεντρική υπολογιστική μονάδα, προσαρμόζοντας τη λειτουργία της ζώνης τόσο στις συνθήκες της σύγκρουσης όσο και στα χαρακτηριστικά του επιβάτη, με στόχο ακόμη υψηλότερα επίπεδα προστασίας.

Η παραγωγή του θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Torslanda του Γκέτεμποργκ, ενώ, αξίζει να σημειωθεί ότι το EX60 απέσπασε αντίστοιχη διάκριση και στις αγορές της Ευρώπης και της Σκανδιναβίας, ενώ στη λίστα της Newsweek ξεχώρισαν επίσης τα Volvo ES90 στη Νότια Αφρική και Volvo XC40 στη Νότια Κορέα.