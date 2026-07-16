Στο σπίτι της γιαγιάς του φέρεται να έκρυψε τον οπλισμό ο 38χρονος που καταζητείται για παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών. Η Αστυνομία είχε συγκεκριμένες πληροφορίες και χθες το απόγευμα μέλη της από διάφορα τμήματα ερεύνησαν τόσο την οικία του, όσο και αυτή στην οποία διαμένει η γιαγιά του στην Ορόκλινη.

Κατά την έρευνα στη δεύτερη οικία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτόματα πυροβόλα όπλα (ένα G3 και ένα όπλο τσέχικης κατασκευής που προσομοιάζει με καλάσνικοφ), ένα πιστόλι γερμανικής κατασκευής και αριθμός φυσιγγίων διαφόρων διαμετρημάτων. Ο καταζητούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία για σοβαρές υποθέσεις.

Για διευκόλυνση των ανακρίσεων καταζητείται ο Χαράλαμπος Αντωνίου, 38 ετών, από την Ορόκλινη. Η Αστυνομία παρακαλεί οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στους τηλεφωνικούς αριθμούς 24-804065, 24-804060 ή 24-804072, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας έχουν στείλει τον οπλισμό για βαλλιστικούς ελέγχους για να διαφανεί κατά πόσον χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα σε κάποια εγκληματική ενέργεια στη Λάρνακα ή σε άλλη πόλη. Διενεργούνται, επίσης, εξετάσεις για να διαφανεί εάν υπάρχει γενετικό υλικό στα ανευρεθέντα, ενώ αναζητούνται μαρτυρίες και από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στην Ορόκλινη, προκειμένου να διαφανεί εάν καταγράφηκαν οι κινήσεις του καταζητούμενου ή εάν αυτός ήρθε σε επαφή με άλλα άτομα τις προηγούμενες ημέρες.

Η υπόθεση, σύμφωνα με την Αστυνομία, σχετίζεται με την ευρύτερη δράση του οργανωμένου εγκλήματος και στο μικροσκόπιο βρίσκονται και άλλα πρόσωπα.