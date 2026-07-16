Έρευνες προς εντοπισμό 38χρονου Ελληνοκύπριου, διενεργεί το ΤΑΕ Λάρνακας σε σχέση με τον οπλισμό που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε οικία στη Λάρνακα. Πρόκειται για πρόσωπο που απασχόλησε και στο παρελθόν την Αστυνομία για διάφορες υποθέσεις.

Ο οπλισμός είχε εντοπιστεί χθες το απόγευμα στο σπίτι του από μέλη διαφόρων τμημάτων της Αστυνομίας, μετά από αξιολόγηση συγκεκριμένων πληροφοριών.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτόματα πυροβόλα όπλα (ένα G3 και ένα όπλο τσέχικης κατασκευής που προσομοιάζει με καλάσνικοφ), ένα πιστόλι γερμανικής κατασκευής και αριθμός φυσιγγίων διαφόρων διαμετρημάτων.

Τα κατασχεθέντα τεκμήρια θα αποσταλούν για επιστημονικές και δικανικές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί εάν έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες παρελθόν.

Η επιχείρηση, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν στο πλαίσιο των στοχευμένων επιχειρήσεων για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.