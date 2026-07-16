Σε μόλις πέντε ώρες το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης, η Αστυνομία στην Πάφο προχώρησε σε πέραν των 100 καταγγελιών οδηγών για τροχαίες παραβάσεις, ένα γεγονός που προκαλεί ανησυχίες στις Αρχές για την κατάσταση στους δρόμους και την οδηγική συνείδηση πολλών συμπατριωτών μας.

Όπως δήλωσε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, η Τροχαία Πάφου διενήργησε στοχευμένη εκστρατεία για πρόληψη των οδικών συγκρούσεων και πάταξη των τροχαίων παρανομιών από τις 4:00 το απόγευμα μέχρι τις 9:00 το βράδυ της Τετάρτης.

Η εκστρατεία, σημείωσε ο κ. Νικολάου, διενεργήθηκε στην πόλη και περιαστική περιοχή της Πάφου και ως αποτέλεσμα είχε να γίνουν 101 τροχαίες καταγγελίες και να κρατηθούν από την Αστυνομία τέσσερα οχήματα στα οποία διαπιστώθηκαν σοβαρές παράνομες μετατροπές ή άλλες παρατυπίες.