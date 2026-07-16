Αποφασισμένος να βάλει έλεγχο στο φαινόμενο της κατάχρησης των αδειών ασθενείας στο δημόσιο τομέα είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης, με στόχο να φέρει νομοσχέδιο στη Βουλή για ρύθμιση.

Όπως παρατηρεί το Υπουργείο, η Πολιτεία αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο της ιατρικής κοινότητας και την ανάγκη συνεργασίας με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, ώστε οι διαδικασίες να λειτουργούν με επιστημονική τεκμηρίωση, αντικειμενικότητα και τους κανόνες ηθικής. Τονίζεται όμως ότι η ορθή λειτουργία του συστήματος απαιτεί υπευθυνότητα από όλους, όσοι εμπλέκονται στη χορήγηση, αξιολόγηση και παρακολούθηση των αναρρωτικών αδειών. Όπου υπάρχουν στρεβλώσεις, αυτές θα εξετάζονται μέσα από τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες.

Το Υπουργείο, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και θεσμούς, προχωρεί στην εξέταση πρακτικών λύσεων και των αναγκαίων αλλαγών, ώστε να προστατεύονται όσοι πραγματικά ασθενούν και να αντιμετωπίζονται οι στρεβλώσεις που έχουν εντοπιστεί. Σημειώνεται τέλος ότι ο διάλογος με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο θα συνεχιστεί, με σεβασμό στις εσωτερικές διαδικασίες του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο υπουργός ζήτησε όπως οι γιατροί δίνουν τις άδειες ασθενείας με φειδώ και προειδοποίησε ότι εκεί που παρατηρείται παρανομία θα ζητείται ο έλεγχος. Ήδη η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διαβιβάσει στη Νομική Υπηρεσία στοιχεία ιατρών μετά από έλεγχο στις φυλακές.