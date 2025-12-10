Στις Κεντρικές Φυλακές σπεύδει αύριο Πέμπτη ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κωνσταντίνος Φυτιρής για ενημέρωση για την κατάσταση, εν μέσω και της έκθεσης της CPT που αφήνει εκτεθειμένο το κράτος για την κατάσταση που επικρατεί στο σωφρονιστικό μας ίδρυμα.

Ο νέος υπουργός μπορεί άλλα να σχεδίαζε για την πρώτη του εκτός υπουργείου επίσκεψη, ωστόσο η έκθεση της Επιτροπής κατά των βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και τα τεκταινόμενα στις φυλακές με τον θάνατο κρατουμένου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, επισπεύδουν την επίσκεψή του στον χώρο, που ούτως ή άλλως θα πραγματοποιείτο μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης που θα είχε για τους τομείς του υπουργείου που ανέλαβε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο κ. Φυτιρής θα μεταβεί αύριο στις Φυλακές για να ενημερωθεί γενικά για την κατάσταση που επικρατεί, τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων, τις φωνές που ακούγονται, τις συνθήκες και θ’ ακούσει και το προσωπικό.

Υπό τη σκιά της έκθεσης της CPT η επίσκεψη είναι καθοριστικής σημασίας ώστε να δοθούν άμεσα οδηγίες για ορισμένα ζητήματα και από την άλλη ο υπουργός να δει όλα όσα καταγράφονται στην έκθεση και να προβεί σε παρατηρήσεις. Πάντως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τονίζουν εμφαντικά ότι η Έκθεση δεν είναι συνοδευτική, δηλαδή ειδική έκθεση λόγω μιας έκτακτης κατάστασης, ενώ υπάρχουν και θετικά, όπως τα έργα για επίλυση του προβλήματος του υπερπληθυσμού.