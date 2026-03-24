Ανοιχτός σε συζήτηση για αναπτύξεις είτε ιδιωτών είτε του κράτους είναι ο κοινοτάρχης Μαθιάτη, ωστόσο, παρουσιάζεται χολωμένος, γιατί ανακοινώθηκε το έργο των νέων Κεντρικών Φυλακών, πριν γίνει παρουσίασή του στην κοινότητα.

Ο κοινοτάρχης Θεόδωρος Κυριάκου Τσάτσος δήλωσε στο philenews ότι συγκάλεσε για σήμερα το απόγευμα έκτακτη συνεδρία του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαθιάτη για να συζητήσει την εξέλιξη και να λάβει αποφάσεις. Το Κοινοτικό Συμβούλιο, είπε, είναι ανοιχτό για αναπτύξεις στην περιοχή, νοουμένου ότι θα παρουσιαστεί το έργο, να γίνουν περιβαλλοντικές μελέτες και να αποφασίσουμε.

Ο κ. Τσάτσος πρόσθεσε ότι είχε πρόσφατα ενημέρωση για την απόφαση της Κυβέρνησης από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή και πριν προλάβει να ενημερώσει το Κοινοτικό Συμβούλιο, το έργο ανακοινώθηκε. «Κακώς ανακοινώθηκε, έπρεπε να προηγηθεί η ενημέρωση της κοινότητας και μετά», ανέφερε. Ο κοινοτάρχης Μαθιάτης είπε ότι η κοινότητα είναι ούτως ή άλλως επιβαρυμένη από τα στρατόπεδα της ΕΦ, «εμείς κάνουμε το εθνικό μας καθήκον», ενώ το 60% της γης είναι τουρκοκυπριακή.

«Λόγω της τ/κ γης έμεινε η γερουσία στην κοινότητα. Υπάρχουν 92 συν 32 οικόπεδα που είναι παγοποιημένα γιατί δεν ψηφίζεται η νομοθεσία. Τα τελευταία χρόνια έφυγαν 84 νέοι από την κοινότητα. Η περιοχή όπου προγραμματίζονται οι νέες φυλακές έχει ιστορικό, αφού παλαιότερα επί μακαρίτη Κουτσοκούμνη στην ΚΟΠ, σχεδιαζόταν να γίνει το εθνικό αθλητικό κέντρο, το οποίο τελικά θα γίνει στον Κόρνο», πρόσθεσε ο κ. Τσάτσος.

Κατά την αποψινή συνεδρία του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαθιάτη, ο κοινοτάρχης, θα εισηγηθεί να ενημερωθεί η κοινότητα πρώτα για τα σχέδια, να γίνουν οι μελέτες και ανάλογα να ληφθεί είτε θετική είτε αρνητική απόφαση. Σημειώνεται ότι όπως ανακοίνωσε προχθές στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης, στον Μαθιάτη θα ανεγερθούν οι νέες φυλακές με τα έργα να ξεκινούν το 2027 με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα πέντε χρόνια και κόστος €300 εκατ. Το έργο θα γίνει από ξένο επενδυτή σε σύμπραξη με το δημόσιο.