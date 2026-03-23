Ολικό λίφτινγκ του σωφρονιστικού συστήματος της Κύπρου επιδιώκει να πετύχει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, έχοντας παραδεχθεί ότι σήμερα είναι πλήθος τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συζήτηση για τις συνθήκες κράτησης στις Κεντρικές Φυλακές, προχωρούν οι εργασίες για τη δημιουργία των νέων Κεντρικών Φυλακών με κόστος €350 εκατ. και χωρητικότητας 1.500 ατόμων. Σε σχέση με την τοποθεσία του νέου σωφρονιστικού ιδρύματος ο Υπουργός σημείωσε πως θα ανεγερθεί στα ορια του Μαθιάτη, σε απομονωμένο κρατικό χώρο, ενώ ήδη έχει γίνει αποδεκτό αυτό από την κοινότητα.

Οι υφιστάμενες φυλακές, θα μετατραπούν σε χώρους κράτησης για τους υπόδικους, ενώ σύντομα θα είναι έτοιμες και οι φυλακές ανηλίκων.

Επιπλέον, ο Υπουργός σημείωσε πως ετοιμάζεται νομοσχέδιο για τα κριτήρια εργοδότησης δεσμοφυλάκων και διευθυντή των κεντρικών φυλακών, όπως επίσης και σχολή δεσμοφυλάκων.

Ο κ. Φυτιρής αναφέρθηκε και στο πολύκροτο ζήτημα με τις αναρρωτικές άδειες δεσμοφυλάκων, σημειώνοντας πως αναδεικνύει μια αδυναμία. Ωστόσο, εξέφρασε την επιθυμία στο μέλλον να νομοθετηθεί ένα σύστημα μοριοδότησης για τους δεσμοφύλακες και τους αστυνομικούς, ώστε να επιβραβεύονται εκείνοι που είναι στα δύσκολα πόστα.

Αρχίζοντας τη τοποθέτησή του, ο κ. Φυτιρής σημείωσε «είναι χρέος μου να βρίσκομαι και στη δική σας Επιτροπή, όπως και στις άλλες. Το οφείλουμε ως εκτελεστική εξουσία. Έχουμε ήδη παραδεχθεί τα προβλήματα. Πρέπει κάποιος να μπορεί να εκτελεί την ποινή του όταν παρανομεί και παράλληλά να απολαμβάνει ανθρώπινα δικαιώματα. Σε αυτές της φυλακές εξουθενώνεται το προσωπικό και αυτή η εξουθένωση προκαλεί επιπλέον προβλήματα», είπε.

Έχει προκηρυχθεί η θέση διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών. «Είναι πάρα πολλές οι αιτήσεις, στο σύνολο 37. Δεν είμαι εγώ που επιλέγω, ούτε που καθορίζω τα κριτήρια. Είναι η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Εμείς θέλουμε να μπορεί να διαχειριστεί ζητήματα, όπως βαρυποινίτες και δικαιώματα. Θέλω να υπογραμμίσετε πως δεν θα γίνει η επιλογή από εμένα», είπε και εξέφρασε την ελπίδα μετά τη διαλογή το επικρατέστερων να επιλεγεί ο καταλληλότερος για να διαχειριστεί όλων των ειδών τους ανθρώπους, άτομα με ισχυρές προσωπικότητες και εγκληματικά χαρακτηριστικά.

«Οι δεσμοφύλακες, ο διευθυντής, είναι σήμερα υπάλληλοι και γι’ αυτό ετοιμάζουμε νέα νομοθεσία ώστε τα κριτήρια τους να διαφέρουν από τους υπαλλήλους». Το εν λόγω νομοσχέδιο, είπε ο Υπουργός, θα κατατεθεί με τη νέα Βουλή. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη λειτουργία ξεχωριστής σχολής δεσμοφυλάκων.

Σε σχέση με τον υπερπληθυσμό, ο κ. Φυτιρής, είπε πως είναι σοβαρότατο ζήτημα. «Παρά τις χάρες και τις απελάσεις, φτάσαμε στους 1.175, δηλαδή σε επίπεδα προ Χριστουγέννων. Έχουμε κάθε μέρα 8 με 10 συλλήψεις», είπε.

Ο Υπουργός σημείωσε πως προβλέπεται μια διαδικασία για αυτούς που εργάζονται παράνομα και που βρίσκονται στην Κύπρο παράνομα, ώστε να απελαύνονται με διαδικασίες εξπρές, με σκοπό να μην επιβαρύνονται με επιπλέον κρατούμενους οι φυλακές. «Πρόκειται για 1.450 άτομα τους τελευταίους 2,5 μήνες», ανέφερε και πρόσθεσε πως το 60% των κρατούμενων είναι ξένοι.

Οι ανήλικοι, είπε, αναμένεται τέλος Απριλίου να μπουν στη Μενόγεια.

Όσον αφορά τις νέες Κεντρικές Φυλακές, ο Κώστας Φυτιρής, είπε ότι το έργο του νέου σωφρονιστικού ιδρύματος είναι αναπτυξιακό, θα φέρει κόσμο στην περιοχή που θα κατασκευαστεί, δικηγόρους, συγγενείς, επαγγελματίες. Θα είναι κλειστό κέντρο και δεν θα επηρεάσει κοινότητα, υπογράμμισε.

«Θα αναπτυχθεί η περιοχή σωστά και θα έχει καλύτερο οδικό δίκτυο. Είναι πρωτοποριακό έργο και τεράστιο. Αναμένεται να κοστίσει πάνω από €350 εκατ. για 1.500 θέσεις. Έχουμε δεσμεύσει έκταση», είπε. «Στις φυλακές, σήμερα, το 1/3 είναι υπόδικοι, τους οποίους θα κρατήσουμε στις υφιστάμενες φυλακές δίπλα στο δικαστήριο. Συνεπώς, τα όποια έργα επέκτασης των φυλακών έχουν ανασταλεί».

Ένας ακόμη τρόπος αποσυμφόρησης είναι τα βραχιολάκια, τα οποία θα αυξηθούν από 30 στα 80 μέχρι τις 31 Μαρτίου. «Λόγω του υπερπληθυσμού έχουμε, σε κελί των 2 ατόμων με 3 ή των 4 με 6. Για αυτό και επιδιώκουμε σε αυτή τη φάση ελάφρυνση της ποινής».

Διευθυντής και δεσμοφύλακες

«Οι Κεντρικές Φυλακές είναι 4 χρόνια ακέφαλες. Αυτό προκάλεσε αρκετά ζητήματα στο προσωπικό, στην ιεραρχία στο δέσιμο των εργαζομένων. Οι πολλές αναρρωτικές με προβλημάτιζαν πριν ακόμη την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή. Η αναρρωτική άδεια δεν είναι κάτι που προγραμματίζεται. Υπάρχουν πάρα πολλές αναρρωτικές, δεν μπορεί να δίνονται τηλεφωνικά ή πηγαίνει ένας και να παίρνει για 10 συναδέλφους του».

Το προσωπικό δεν έχει το ηθικό που πρέπει, πιέζεται ψυχολογικά και καταφεύγει στις αναρρωτικές, πρόσθεσε ο κ. Φυτιρής. «Για αυτό και θέλουμε να τους στηρίξουμε, να τους μοριοδοτήσουμε τις δύσκολες υπηρεσίες μέσα στις φυλακές, κάτι που θα έπρεπε να γίνει και στην Αστυνομία. Θα μπορούσε ακόμη να έχουν και διαφορετικό μισθό εκείνοι που είναι στο γραφείο με εκείνους που είναι στην πρώτη γραμμή και αυτή η μοριοδότητση θα έπρεπε να παίζει ρόλο και στις προαγωγές τους. Να αξιολογείται ο καθένας με την υπηρεσία που προσφέρει. Δεν μπορεί να μοριοδοτείται αν απουσιάζει».

Πρόβλημα με τρανς άτομα

Μετά από καταγγελίες και ερωτήσεις βουλευτών, αναφέρθηκε πως σήμερα στις Κεντρικές Φυλακές κρατούνται δύο τρανς άτομα, ενώ αναμένεται και τρίτο. Τα δύο τρανς άτομα είναι σε πτέρυγα πολύ μικρού πληθυσμού, των 12 ατόμων. Υπάρχει σχεδιασμός για να δημιουργηθεί ένας πολύ μικρός χώρος για τρανς κρατούμενους.

Τηλέφωνα και ναρκωτικά

Αναφορά έγινε και σε κινητά και ναρκωτικά εντός των φυλακών. Σήμερα, είπε ο υπουργός, υπάρχει σύστημα με δυνατότητα εντοπισμού των τηλεφωνικών συσκευών. Έχουν γίνει 30 κατασχέσεις κατά την φετινή χρονιά. Δεν είναι τυχαίο πως ένα κινητό κόστιζε €500 εντός των φυλακών, ενώ τώρα κοστίζει €5.000.

Σε σχέση με τα ναρκωτικά, αναφέρθηκε πως γίνεται προσπάθεια από το γραφείο ασφαλείας των φυλακών. Κάποιοι προσπαθούν να τα βάλουν στη φυλακή τοποθετώντας τα ακόμη και στα παιδιά – επισκέπτες.