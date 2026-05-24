Στην επαρχία Λάρνακας, το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία ήρθε πρώτο κόμμα με 29,4% και 11.623 ψήφους, σημειώνοντας αύξηση +3,1% σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ακολούθησε με 26,6% και 10.494 ψήφους, με μικρή άνοδο +0,3%.

Το Δημοκρατικό Κόμμα εξασφάλισε 14% και 5.521 ψήφους, αυξημένο κατά +4,2%, ενώ το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) πήρε 10,8% και 4.279 ψήφους, με άνοδο +3,1%.

Τα υπόλοιπα κόμματα:

Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: 5,1% , 1.996 ψήφοι

ΑΛΜΑ – Πολίτες για την Κύπρο: 3,6% , 1.413 ψήφοι

, 1.413 ψήφοι Ενεργοί Πολίτες – Κιν. Ενωμ. Κυπρίων Κυνηγών: 2,6% , 1.021 ψήφοι, πτώση -0,7%

Δημοκρατική Παράταξη – Συν. Δημοκρ. Δυνάμεων: 2,2% , 866 ψήφοι, πτώση -4,9%

, 866 ψήφοι, πτώση Volt Κύπρος: 2,1% , 834 ψήφοι

ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα: 2% , 809 ψήφοι, πτώση -6,7%

, 809 ψήφοι, πτώση Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: 0,7% , 279 ψήφοι, πτώση -1,6%

Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (ΔΕΚ): 0,3% , 137 ψήφοι

, 137 ψήφοι Σήκου Πάνω: 0,2% , 94 ψήφοι

Αγρόνομος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα: 0,2% , 88 ψήφοι

, 88 ψήφοι Το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου: 0,1% , 43 ψήφοι

Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»: 0%, 18 ψήφοι

Εγγεγραμμένοι: 60.540

Ψήφισαν: 40.484(66,87%)

Αποχή: 20.056(33,13%)

Έγκυρα: 39.515(97,61%)

Άκυρα: 757(1,87%)

Λευκά: 212(0,52%)