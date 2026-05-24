Στην επαρχία Λάρνακας, το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία ήρθε πρώτο κόμμα με 29,4% και 11.623 ψήφους, σημειώνοντας αύξηση +3,1% σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ακολούθησε με 26,6% και 10.494 ψήφους, με μικρή άνοδο +0,3%.
Το Δημοκρατικό Κόμμα εξασφάλισε 14% και 5.521 ψήφους, αυξημένο κατά +4,2%, ενώ το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) πήρε 10,8% και 4.279 ψήφους, με άνοδο +3,1%.
Τα υπόλοιπα κόμματα:
- Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: 5,1%, 1.996 ψήφοι
- ΑΛΜΑ – Πολίτες για την Κύπρο: 3,6%, 1.413 ψήφοι
- Ενεργοί Πολίτες – Κιν. Ενωμ. Κυπρίων Κυνηγών: 2,6%, 1.021 ψήφοι, πτώση -0,7%
- Δημοκρατική Παράταξη – Συν. Δημοκρ. Δυνάμεων: 2,2%, 866 ψήφοι, πτώση -4,9%
- Volt Κύπρος: 2,1%, 834 ψήφοι
- ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα: 2%, 809 ψήφοι, πτώση -6,7%
- Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: 0,7%, 279 ψήφοι, πτώση -1,6%
- Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (ΔΕΚ): 0,3%, 137 ψήφοι
- Σήκου Πάνω: 0,2%, 94 ψήφοι
- Αγρόνομος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα: 0,2%, 88 ψήφοι
- Το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου: 0,1%, 43 ψήφοι
- Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»: 0%, 18 ψήφοι
Εγγεγραμμένοι: 60.540
Ψήφισαν: 40.484(66,87%)
Αποχή: 20.056(33,13%)
Έγκυρα: 39.515(97,61%)
Άκυρα: 757(1,87%)
Λευκά: 212(0,52%)