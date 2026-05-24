Το αποτέλεσμα της κάλπης είναι απόλυτα σεβαστό, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, όταν έγινε γνωστό ότι το κόμμα έμεινε εκτός Βουλής, μετά από παρουσία 25 ετών στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα συλλογικά όργανα του κινήματος θα συνέλθουν πιθανόν αύριο για να λάβουν αποφάσεις.

«Δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Φαίνεται μάλλον ότι δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς θέλει ο κόσμος στην Κύπρο», σημείωσε. «Όταν βγαίνουμε με ένα παραγωγικό αποτέλεσμα για το Κίνημα Οικολόγων, το οποίο ανακοινώθηκε πριν από 2 εβδομάδες περίπου, πραγματικά είναι άξιο απορίας το τι ακριβώς επιδιώκει ο κυπριακός λαός», συμπλήρωσε.

«Παρόλα αυτά», συνέχισε ο κ. Παπαδούρης, «το αποτέλεσμα είναι απόλυτα αποδεκτό. Ατυχές το γεγονός ότι, σε μία χρονική περίοδο όπου ο περισσότερος κόσμος παραπονιέται με όλα τα προβλήματα τα οποία σημειώσαμε για αυτήν την πενταετία, περίπου το 16% του κόσμου δεν αντιπροσωπεύεται στο νέο Κοινοβούλιο. Ατυχές, επίσης, νομίζω ότι βλέπουμε να υπάρχει μία πόλωση και πάλι στα μεγάλα κόμματα».

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων ανέφερε, ακόμη, ότι «έχουμε είσοδο 2 νέων κομμάτων στη Βουλή με μειωμένα ποσοστά (σε σύγκριση με) αυτά που έδειχναν τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις ή αυτό το νέο κύμα, το οποίο φαινόταν ότι θα υπήρχε στο Κοινοβούλιο». Την ίδια ώρα, επανέλαβε ότι το αποτέλεσμα είναι απόλυτα σεβαστό.

Ο Σταύρος Παπαδούρης πρόσθεσε ότι «ακόμη και στο θέμα των δημοσκοπήσεων, όπου φαινόταν ότι υπήρχε η θέληση από τον κόσμο να εκπροσωπηθεί από νέα κόμματα, βλέπω ότι νέα κόμματα δεν έχουν καταφέρει επίσης να εισέλθουν στη Βουλή, εκτός από το Κίνημα Άλμα και από την Άμεση Δημοκρατία». «Αυτός ο πολυτεμαχισμός σε αρκετά κόμματα αντιλαμβάνεστε ότι θα στοιχίσει σε όλους στο τέλος της ημέρας», ανέφερε.

«Από εκεί και κάτω, θα περιμένουμε την επόμενη μέρα και το πώς θα κινηθεί το Κοινοβούλιο. Όσον αφορά το Κίνημα Οικολόγων, θα συνεδριάσουν τα συλλογικά όργανα το πιο πιθανόν αύριο, έτσι ώστε να αποφασίσουμε πώς προχωράμε από εδώ και κάτω», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πού αποδίδει το αποτέλεσμα της κάλπης, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων ανέφερε πως «όταν έχεις ένα κίνημα το οποίο είναι καθαρό από θέματα διαφθοράς και διαπλοκής, όχι επειδή το λέμε, επειδή υπάρχουν ειδικές εκθέσεις που μας το αναγνωρίζουν αυτό, και ενώ πρώτο στη σειρά των προβλημάτων του κόσμου έχει καταγραφεί το θέμα διαφθοράς και διαπλοκής, είναι άξιο απορίας».

«Όταν όλοι παραπονιούνται για το κοινοβουλευτικό έργο, ότι οι βουλευτές δεν κάνουν κάτι, δεν λύνουν τα προβλήματα του κόσμου, να θυμίσω ότι το Κίνημα Οικολόγων αυτήν την πενταετία έχει προχωρήσει με την κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων, κάτι το οποίο η Βουλή έψαχνε πολλά χρόνια για να κάνει», ανέφερε.

Αναφερόμενος στο θέμα των εκποιήσεων, ο Σταύρος Παπαδούρης υπενθύμισε ότι το Κίνημα Οικολόγων πέρασε 2 προτάσεις νόμου, οι οποίες υπογράφτηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από το σύνολο 6 προτάσεων. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το Κίνημα πρωτοστάτησε στο θέμα των αερόσακων Takata. «Πιθανόν ο κόσμος να μην αναγνωρίζει το τι κάνει ένα κόμμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πιθανόν να ενδιαφέρονται περισσότερο για τα μεγάλα ‘’θα’’», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «τα μεγάλα ‘’θα’’ μπορεί να χαϊδεύουν τα αφτιά, όμως τα βιώνεις για μία ολόκληρη πενταετία».

«Ελπίζω πραγματικά ότι θα βρεθούν οι σωστές ισορροπίες στο Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να μπορεί να προχωρήσει η χώρα. Από κει και κάτω, θα δούμε πλέον και το μέλλον του κινήματος. Το πιο πιθανό αύριο τα συλλογικά όργανα θα συνεδριάσουν και θα παρθούν κάποιες τελικές αποφάσεις», κατέληξε.

ΚΥΠΕ