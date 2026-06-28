Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου δημιούργησε νέα δεδομένα για την κυπριακή αριστερά και το ΑΚΕΛ κινείται με ωροδείκτη τις προεδρικές του 2028. Η ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα μετά τη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής είναι αρκούντως κατατοπιστική ως προς στόχους και προθέσεις, ενώ ξεκαθαρίζει πως αυτή τη φορά θα κινηθεί από νωρίς.

Η στρατηγική του ΑΚΕΛ, όπως περιγράφεται σε αδρές γραμμές μέσα από την καταληκτική ανακοίνωση που εξέδωσε, δείχνει πως το κόμμα της κυπριακής αριστεράς θα ξεκινήσει εγκαίρως και θα κινηθεί μέσα από συμμαχίες.

Την ίδια ώρα είναι κοινώς αποδεκτό ότι τα δεδομένα είναι θετικά για το ΑΚΕΛ καθώς βλέπει το μέτωπο της δεξιάς διασπασμένο να οδεύει και προς τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Από τη μια είναι δεδομένο ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην Προεδρία της Δημοκρατίας, και από την άλλη η Αννίτα Δημητρίου (μιλώντας στον Πολίτη) ξεκαθάρισε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα κατέλθει με δικό του υποψήφιο. Όλα δείχνουν ότι η ίδια θα είναι η υποψήφια του κόμματος, αν και στη συνέντευξή της δεν έκανε καμία σχετική αποκάλυψη.

Τι αναφέρει το ΑΚΕΛ για το 2028

Στην καταληκτική της παράγραφο η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ αναφέρεται στον επόμενο στρατηγικό του στόχο που είναι οι Προεδρικές του 2028:

«… η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ επανέλαβε ότι η προοδευτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου το 2028 αποτελεί τον επόμενο στρατηγικό μας στόχο και για αυτό πιο έγκαιρα από ποτέ θα ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες ώστε να είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη μάχη. Το ΑΚΕΛ και η Αριστερά είναι η ραχοκοκαλιά και ο βασικός άξονας του προοδευτικού κόσμου της χώρας και αναγνωρίζει την ιστορική του ευθύνη να κάνει όσα περνούν από το χέρι του για να σχηματιστεί η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που θα φέρει την αλλαγή. Η Κύπρος και ο λαός της δεν αντέχουν άλλο τις κυβερνητικές παραλλαγές της δεξιάς και της ακροδεξιάς, το σύστημα Αναστασιάδη και τη διαφθορά, τα λόμπι των τραπεζών και των κατεστημένων. Η Κύπρος και ο λαός της αξίζουν μια νέα σελίδα ελπίδας και το ΑΚΕΛ δηλώνει παρόν».

Σταθερό για τη λύση ΔΔΟ

Στην ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι ενόψει της διαφαινόμενης κινητικότητας «διαμηνύει ότι θα σταθεί με συνέπεια στην γραμμή για λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, για διαφύλαξη του συνόλου των διαπραγματευτικών συγκλίσεων κι επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν το 2017. Το ΑΚΕΛ διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι θα αντισταθεί σε απόπειρες ξηλώματος του διαπραγματευτικού κεκτημένου ή σενάρια για εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη λύση. Το ΑΚΕΛ είναι η δύναμη που έχει το εκτόπισμα, τη γνώση και τη βούληση να σπρώξει τις εξελίξεις προς την κατεύθυνση της λύσης και της επανένωσης, και για αυτό θα ξεδιπλώσει το επόμενο διάστημα νέες πρωτοβουλίες ενημέρωσης κι ενεργοποίησης του κυπριακού λαού».

Η ανάλυση για τις βουλευτικές

Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ συνήλθε προκειμένου να αναλύσει το αποτέλεσμα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών, οι οποίες σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε την επομένη της συνόδου, έστειλαν «το ισχυρό μήνυμα ότι η Αριστερά ήταν, είναι και θα είναι πρωταγωνιστική δύναμη στον τόπο μας».

Η εσωκομματική ανάγνωση του αποτελέσματος εντοπίζει τα εξής:

Καθολική είναι η εκτίμηση ότι το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών αποτελεί μια σημαντική εκλογική επιτυχία και μια κομβική πολιτική νίκη για την Αριστερά και τον προοδευτικό κόσμο της Κύπρου. Το ΑΚΕΛ ανέστρεψε την πτωτική πορεία των προηγούμενων χρόνων, ενισχύθηκε σε ποσοστά και ψήφους, διατήρησε τις έδρες του και κατέγραψε μια σημαντική άνοδο μέσα στη νέα γενιά.

Πολιτικά ενισχυμένο βγήκε το ΑΚΕΛ και μέσα από τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής και κατανομής των Προεδριών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, γιατί το Κόμμα απέρριψε τα μικροπολιτικά παζάρια και επέδειξε αξιοπιστία, συνέπεια σε αρχές κι αυτοπεποίθηση. Σε αυτό τον δρόμο θα συνεχίσει.

Καθοριστικό στοιχείο για την εκλογική επιτυχία ήταν -κατά γενική εκτίμηση- η μαχητική στάση του ΑΚΕΛ, εντός κι εκτός Βουλής, απέναντι στην αυθαιρεσία των τραπεζών και των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων που λυμαίνονται τον τόπο, καθώς και η συνεπής και συστηματική δουλειά του για την αντιμετώπιση της ασφυκτικής οικονομικής πίεσης που βιώνει η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας.

Η εκλογική ενίσχυση του ΑΚΕΛ θα είναι στην πράξη μεγαλύτερη δύναμη για την κοινωνία και τις μεγάλες μάχες που έχει μπροστά του: τον αγώνα για αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, τη φορολόγηση του πλούτου και των υπερκερδών, την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, τον περιορισμό στις σαρωτικές αγορές ακινήτων από ξένους επενδυτές, την αναχαίτιση της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας.

Σε σχέση με το νέο πολιτικό περιβάλλον, πέραν από τις ανακατατάξεις που καταγράφηκαν στον κομματικό χάρτη, η μεγάλη εικόνα αποτυπώνει ότι ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας είτε απείχαν από τις εκλογές, είτε δεν εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους ενώ δεκάδες χιλιάδες άλλοι δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή αφού τα κόμματα που ψήφισαν δεν ξεπέρασαν το εκλογικό όριο.

Τέλος το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι «θα συνεχίσει να ξεδιπλώνεται με το βλέμμα -όχι μέσα στο κομματικό σύστημα και τα κατεστημένα του- αλλά μέσα στην κοινωνία, στη μεγάλη μερίδα του λαού που νιώθει απογοήτευση και παραίτηση, που περιμένει λύσεις για το σήμερα κι ελπίδα για το αύριο».