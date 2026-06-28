Πρόεδρε, ένα αστειάκι το σηκώνετε, τέτοιες μέρες;

Σας είδα να βάζετε το χέρι στο στόμα καθώς μιλούσατε στον κ. Αιμιλιανίδη (καλή υπόθεση ο Αναστασιάδης ως κράχτης πελατών, αλλά διαλύει κάθε εντύπωση αντικειμενικής αμεροληψίας για γενικότερες σημαντικές τοποθετήσεις) και σκέφτηκα πως αν ήσασταν στο Μουντιάλ και κάνατε τέτοιο πράγμα, θα τρώγατε κόκκινη και θα πηγαίνατε στους Καλόγηρους.

Ναι, πρόεδρε, η FIFA εκτός από νερά και χυμούς κάθε κανένα 20λεπτο, μοιράζει και κόκκινες τώρα στους παίκτες που μιλούν σε συναδέλφους τους κρύβοντας το στόμα, για να μην διαβάσει τα «γαλλικά» η κάμερα. Δύσκολοι καιροί για δημόσια πρόσωπα, πρόεδρε. Αλήθεια, από γαλλικά πώς πάμε;

ΧΡΥΜΑ