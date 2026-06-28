Από τα 6.000 νησιά της Ελλάδας μόλις τα 227 κατοικούνται και πολύ λιγότερα από αυτά δέχονται μαζικό τουρισμό.

Σύμφωνα με τους βρετανικούς Times, πέρα από τη Ρόδο, την Κω, τη Σαντορίνη και τη Μύκονο -που δέχονται χιλιάδες επισκέπτες και καθημερινά κρουαζιερόπλοια-, υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος νησιών όπου η ατμόσφαιρα παραμένει αυθεντική. Η χαμηλή δημοσιότητα δεν οφείλεται στην έλλειψη ομορφιάς, αλλά κυρίως στη δυσκολότερη πρόσβαση, ειδικά στα νησιά που προσεγγίζονται αποκλειστικά με πλοίο.

Οι Times σημειώνουν ότι οι ταξιδιώτες μπορούν να στραφούν είτε σε απομονωμένα νησιά, όπως το Καστελλόριζο και οι Λειψοί, είτε σε προορισμούς σχεδόν δίπλα στην Αθήνα, όπως το Αγκίστρι και η Αίγινα, όπου η θέα προς την Ακρόπολη μοιάζει σχεδόν εφικτή. Για όσους αναζητούν απόλυτη ηρεμία, υπάρχουν αμέτρητες ερημικές παραλίες και μικρά καταφύγια μακριά από τα πλήθη.

Τα καλύτερα ήσυχα ελληνικά νησιά, σύμφωνα με τους Times

Από τα χαλαρά κυκλαδίτικα διαμάντια έως τα σχεδόν ανεξερεύνητα νησιά του Ιονίου, οι βρετανικοί Times παρουσιάζουν μια λίστα με τους πιο ήρεμους ελληνικούς προορισμούς, ιδανικούς για όσους θέλουν αυθεντικότητα, χαμηλούς ρυθμούς και πραγματική επαφή με τον τόπο.

1. Αίγινα (Αργοσαρωνικός)

Εγγύτητα στην Αθήνα. Μόνο 30 λεπτά με καταμαράν από Πειραιά. Οικονομική, γεμάτη ταβέρνες, διάσημη για το καλύτερο παγωτό φιστίκι.

2. Αστυπάλαια (Δωδεκάνησα)

Αναπάντεχες ανακαλύψεις. Νησί σε σχήμα πεταλούδας με ρωμαϊκά λουτρά, βενετσιάνικο κάστρο και κρυστάλλινα νερά.

3. Ανάφη (Κυκλάδες)

Μακριά από τα μονοπάτια. Μικρό, ήσυχο νησί κοντά στη Σαντορίνη με ένα μόνο χωριό (Χώρα) και όμορφες παραλίες (Ρουκουνάς ξεχωρίζει).

4. Λειψοί (Δωδεκάνησα)

Μύθους και θρύλους. Σύμφωνα με τον μύθο, εδώ έμεινε ο Οδυσσέας με την Καλυψώ. Υπέροχες παραλίες με τιρκουάζ νερά.

5. Άνδρος (Κυκλάδες)

Αυθεντικό χαρακτήρα. Πιο πράσινο νησί με όμορφα μονοπάτια πεζοπορίας και εντυπωσιακές παραλίες (Άχλα και Μπατσί).

6. Φολέγανδρος (Κυκλάδες)

Υπέροχα ηλιοβασιλέματα. Μποέμικη ατμόσφαιρα, γραφική Χώρα χωρίς αυτοκίνητα και παραλίες προσβάσιμες με βάρκα ή περπάτημα.

7. Νίσυρος (Δωδεκάνησα)

Ηφαιστειακά τοπία. Σκούρες παραλίες, ιαματικές πηγές, κρατήρας που μπορείς να περπατήσεις και ήρεμη ατμόσφαιρα μετά την αναχώρηση των ημερήσιων επισκεπτών.

8. Σύρος (Κυκλάδες)

Πολιτισμός. Πρωτεύουσα Ερμούπολη με νεοκλασική αρχιτεκτονική, θέατρο, μουσεία και όμορφες παραλίες (Μέγας Γιαλός).

9. Μεγανήσι (Ιόνια Νησιά)

Ειρηνικές αποδράσεις. Ήσυχο, χωρίς μεγάλα resorts, με ελαιώνες, τρία χωριά και όμορφες παραλίες (Φανάρι και Σπηλιά).

10. Αλόννησος (Βόρειες Σποράδες)

Άγρια φύση. Μέρος του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου με φώκες, δελφίνια και το Underwater Museum (ναυάγιο).

11. Αγκίστρι (Αργοσαρωνικός)

Συνδυασμό πόλης και θάλασσας. Μόλις 1 ώρα από τον Πειραιά, ήρεμο με πευκοδάση και κρυστάλλινους κολπίσκους.

12. Μήλος (Κυκλάδες)

Άλλα κόσμου τοπία. Ηφαιστειακά χρώματα, διάσημη παραλία Σαρακήνικο με σεληνιακό τοπίο.

13. Πάτμος (Δωδεκάνησα)

Θεϊκές παραλίες. Ιστορικό νησί (Αποκάλυψη) με κοσμοπολίτικη πλευρά, αλλά ήσυχες και υπέροχες ακτές.

14. Κύθηρα (Ιόνια Νησιά)

Εκπληκτικά τοπία. Φαράγγια, απόκρημνες ακτές, χρυσές παραλίες και παραδοσιακά χωριά.

15. Καστελλόριζο (Δωδεκάνησα)

Απομονωμένες αποδράσεις στα όρια της Ελλάδας. Πολύχρωμο λιμάνι κοντά στην Τουρκία, με μουσεία και ανατολίτικη αύρα.

16. Σέριφος (Κυκλάδες)

Αποδράσεις ζευγαριών. Ήσυχο, αυθεντικό νησί με χαρακτηριστική κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική.

17. Σίφνος (Κυκλάδες)

Γαστρονομία και χαλάρωση. Γνωστή για την κουζίνα της και ήρεμες διακοπές.

iefimerida.gr