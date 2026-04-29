Τις νέες προτάσεις για διακοπές στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026 παρουσίασε ο ΕΟΤ Κύπρου, με έμφαση στην τουριστική συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας και στις δυνατότητες κοινής προσέλκυσης επισκεπτών από μακρινές αγορές.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου, η διευθύντρια του ΕΟΤ Κύπρου, Αθηνά Σπακουρή, ανέφερε ότι η Ελλάδα αναμένεται και φέτος να αποτελέσει τον πρώτο τουριστικό προορισμό των Κυπρίων.

Όπως είπε, στόχος είναι η ανάδειξη όχι μόνο των γνωστών και δημοφιλών προορισμών, αλλά και περιοχών με έντονο το στοιχείο της παράδοσης και της ελληνικής φιλοξενίας.

Η κ. Σπακουρή υπογράμμισε ότι Κύπρος και Ελλάδα δεν είναι ανταγωνιστικοί, αλλά συμπληρωματικοί τουριστικοί προορισμοί, σημειώνοντας ότι μπορούν να αξιοποιήσουν κοινά τουριστικά προγράμματα για αγορές όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ.

Παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί ο πόλεμος στο Ιράν, εκτίμησε ότι η φετινή χρονιά αναμένεται να είναι εξίσου καλή για τον ελληνικό τουρισμό, με τον ΕΟΤ να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για ενίσχυση της προσέλκυσης επισκεπτών.

Σε χαιρετισμό του, που ανέγνωσε η Ελένη Μπισμπικοπούλου, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ανέφερε ότι περίπου 600.000 Κύπριοι επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2025 για διακοπές ή άλλους λόγους.

Σημείωσε ότι οι συχνές αεροπορικές συνδέσεις και η μικρή διάρκεια πτήσης καθιστούν την Ελλάδα άμεσα προσβάσιμη, ενώ η ακτοπλοϊκή σύνδεση Λεμεσού – Πειραιά ενισχύει περαιτέρω τις επιλογές μετακίνησης.

Ο κ. Κόλλιας ανέφερε ότι η Ελλάδα διαθέτει πλούσιο και πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν, με κυρίαρχο τον παραθεριστικό τουρισμό, αλλά και δυναμική ανάπτυξη σε μορφές όπως ο πολιτιστικός τουρισμός, ο θρησκευτικός, ο γαστρονομικός, ο αγροτουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο ιαματικός, ο συνεδριακός και ο ιατρικός τουρισμός.

Ο πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ελλάδας, Ιωσήφ Ιωσήφ, ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί για τους Κύπριους όχι απλώς προορισμό διακοπών, αλλά «δεύτερη πατρίδα» διακοπών.

Όπως σημείωσε, ο ΕΟΤ δίνει έμφαση στον γαστρονομικό τουρισμό, στις πολιτιστικές διαδρομές, στον θεματικό και θρησκευτικό τουρισμό, καθώς και στα city breaks σε πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε και ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος, ο οποίος αναφέρθηκε στους ιστορικούς, πολιτιστικούς και πνευματικούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου.

Τα προγράμματα και τα σχέδιά τους για τη θερινή περίοδο παρουσίασαν επίσης οι αεροπορικές εταιρείες Aegean, SkyExpress και Cyprus Airways, με έμφαση στην ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας και στις επιλογές για ελληνικά νησιά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Τουρισμού, της Hermes Airports, τουριστικοί πράκτορες, μέλη του ACTAA και άλλοι ενδιαφερόμενοι.