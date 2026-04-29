Η μεγαλύτερη καταβόθρα στον κόσμο, η Xiaozhai Tiankeng στην Κίνα, μοιάζει από ψηλά σαν ένα τεράστιο κομμάτι να έχει αφαιρεθεί από τον φλοιό της Γης.

Με εντυπωσιακές διαστάσεις και βάθος ικανό να κρύψει ουρανοξύστες, το φυσικό φαινόμενο προκαλεί δέος, καθώς η έκτασή του είναι τόσο μεγάλη που συχνά περιγράφεται ως αρκετή για να «καταπιεί» ολόκληρες πόλεις.

Οι απότομες πλαγιές της οδηγούν σε μια βαθιά, σκοτεινή άβυσσο που συχνά την καλύπτει ομίχλη. Βρίσκεται στον δήμο Τσονγκτσίνγκ, όπου οι κάτοικοι γνωρίζουν την ύπαρξή της εδώ και αιώνες. Η ονομασία «Xiaozhai» προέρχεται από εγκαταλελειμμένο τοπικό χωριό, ενώ η λέξη «Tiankeng» σημαίνει «Ουράνιος Λάκκος», όρος που χρησιμοποιείται στην περιοχή για τις καταβόθρες.

Μία εντυπωσιακά μεγάλη καταβόθρα

Οι διαστάσεις της είναι εντυπωσιακές: φτάνει σε βάθος τα 626 μέτρα και πλάτος τα 527 μέτρα. Είναι δηλαδή σχεδόν διπλάσια σε μήκος από τον Πύργο του Άιφελ και σε πλάτος αρκετά μεγαλύτερη από μεγάλα στάδια. Ο συνολικός όγκος της υπολογίζεται στα 120 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, αρκετός για να χωρέσει περίπου 40.000 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων.

Πώς δημιουργήθηκε

Οι καταβόθρες δημιουργούνται όταν τα στρώματα στην επιφάνεια του εδάφους καταρρέουν σε υπόγεια κενά. Η διαδικασία μπορεί να γίνει σταδιακά ή ξαφνικά και συχνά συνδέεται με έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες ή ανθρώπινες δραστηριότητες όπως οι κατασκευές και τα ορυχεία.

Στην περίπτωση της Xiaozhai Tiankeng, η δημιουργία της οφείλεται τόσο σε επιφανειακές όσο και σε υπόγειες διεργασίες. Για δεκάδες χιλιάδες χρόνια, το νερό της βροχής διαπερνούσε τον πορώδη ασβεστόλιθο της περιοχής, διευρύνοντας ρωγμές και προκαλώντας διάβρωση. Ταυτόχρονα, ένας ισχυρός υπόγειος ποταμός δημιουργούσε ένα δίκτυο σπηλαίων και κοιλοτήτων κάτω από την επιφάνεια. Κάποια στιγμή, το έδαφος κατέρρευσε και σχηματίστηκε η τεράστια καταβόθρα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτό ίσως συνέβη σε δύο φάσεις, καθώς η Xiaozhai Tiankeng διαθέτει μοναδική διπλή δομή: έναν μεγαλύτερο άνω κρατήρα που στενεύει προς έναν μικρότερο κάτω.

Ένας μοναδικός κόσμος στο εσωτερικό της καταβόθρας

Στο πέρασμα των αιώνων, στο εσωτερικό της καταβόθρας αναπτύχθηκε ένα ώριμο υποτροπικό οικοσύστημα με δικό του δροσερό και υγρό μικροκλίμα. Εκεί έχουν εντοπιστεί σπάνια είδη όπως η νεφελώδης λεοπάρδαλη, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.200 είδη φυτών, ανάμεσά τους γκίνγκο, φτέρες και βρύα. Παρά το περιορισμένο φως στον πυθμένα, η ζωή προσαρμόστηκε. Μελέτη του 2024 έδειξε ότι τα φυτά στις καταβόθρες της περιοχής έχουν προσαρμόσει τα επίπεδα των θρεπτικών συστατικών ώστε να προσαρμοστούν στο ακραίο περιβάλλον. Έτσι, πέρα από το μέγεθός της, η Xiaozhai Tiankeng ξεχωρίζει κυρίως για την σπάνια πανίδα και χλωρίδα που φιλοξενεί.

huffingtonpost.gr