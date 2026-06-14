Ένα νέο ρεπορτάζ -αυτή τη φορά στα ΝΕΑ της Ελλάδας- ανέδειξε τη μαζική κάθοδο στην Κύπρο εκατοντάδων ιατρών από την Ελλάδα και την ένταξή τους στο ΓεΣΥ.

Οι λόγοι για αυτή την επιλογή εκατοντάδων Ελλαδιτών γιατρών είναι μεν και οικονομικοί, αλλά δεν είναι μόνο τέτοιοι. Το λένε και οι ίδιοι, με πολλές αφορμές. Το ΓεΣΥ -μας- είναι πιο οργανωμένο από το ΕΣΥ της Ελλάδας, είναι πιο ανθρωποκεντρικό, επιτρέπει εργασία και προσφορά και στον δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό και βέβαια αμοίβει καλύτερα (ευτυχώς) από το ΕΣΥ.

Όμως, αυτό που επίσης πρέπει να μας απασχολεί ως κατοίκους της Κύπρου, ως δικαιούχους του ΓεΣΥ αλλά και ως δημοσιογράφους, δεν είναι μόνο γιατί επιλέγουν το ΓεΣΥ για να δουλέψουν 800-900 ιατροί από την Ελλάδα. Πρέπει να ασχοληθούμε και να κατανοήσουμε και αυτό: Τι θα κάναμε ως χώρα, ως κάτοικοι, ως ασθενείς αν αυτοί οι γιατροί δεν έβρισκαν ελκυστικό και αξιόπιστο το ΓεΣΥ (και τον ΟΑΥ) και αν δεν μας έκαναν την τιμή να προσφέρουν εδώ -σε εμάς- τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους; Θα ειχαμε πρόβλημα. Πολλοί -μάλλον η πλειοψηφία- αυτών των γιατρών εργάζονται στα κρατικά νοσηλευτήρια. Εκεί απ’ όπου έφυγαν για τον ιδιωτικό τομέα και τα (πιο) χοντρά λεφτά εκατοντάδες Κύπριοι γιατροί. Η συμβολή των Ελλαδιτών γιατρών -και αρκετών άλλης καταγωγής, που μιλούν ελληνικά- είναι αποφασιστικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων του ΟΚΥπΥ και εν τέλει την περίθαλψη χιλιάδων ασθενών.

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