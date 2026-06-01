Πριν από επτά ακριβώς χρόνια, τέτοια μέρα σηκώθηκα πρωί πρωί και περίμενα το φαρμακείο της γειτονιάς μου να ανοίξει. Πριν καλά καλά προλάβει να σηκώσει ρολά η φαρμακοποιός εγώ ζητούσα εκτέλεση της συνταγής μου μέσω ΓεΣΥ.

Ήταν μια από τις πρώτες συνταγές που εκτελέστηκαν μέσω του Συστήματος. Με αγωνία ζήτησα να εκτυπωθεί και εκ τότε την έχω φυλαγμένη και κάθε φορά που πέφτω πάνω της συγκινούμαι.

Το ΓεΣΥ, με τη δομή, την αρχιτεκτονική, τον χαρακτήρα και τη φιλοσοφία του είναι όχι απλά μια κατάκτηση αλλά ευλογία για όλους μας. Δυστυχώς, αυτό το ζουν στο πετσί τους μόνο όσοι έρχονται αντιμέτωποι ξαφνικά με ένα σοβαρό και επικίνδυνο πρόβλημα υγείας.

Δεν θα σταματήσω ποτέ να παλεύω για το ΓεΣΥ και να το στηρίζω. Και επειδή ακριβώς δεν θα σταματήσω ποτέ να παλεύω για το ΓεΣΥ και να το στηρίζω, θεωρώ υποχρέωση μου, να επισημάνω στους αγαπητούς φίλους στον ΟΑΥ, ότι δεν μπορώ να συνεχίζω να στηρίζω αποφάσεις που πλέον λαμβάνονται με μοναδικό σκοπό την αύξηση των πλεονασμάτων του Ταμείου του ΓεΣΥ.

Αγαπητοί φίλοι, ο ΟΑΥ δεν είναι μια ιδιωτική, κερδοσκοπική ασφαλιστική εταιρεία. Εάν δεν γίνει πλήρως κατανοητό, δεν θα διορθώσετε ποτέ τις στρεβλώσεις.

Τη στιγμή που λαμβάνετε αποφάσεις δεν πρέπει να σκέφτεστε το πόσα θα είναι τα πλεονάσματα σας στο τέλος του χρόνου αλλά το πόσα περισσότερα θα προσφέρετε στους κύπριους ασθενείς.

Και αυτό δεν αφορά μόνο διευθυντές και Τμήματα, αφορά ολόκληρο το οικοδόμημα.

Η δικαιολογία «μα το υπουργείο Οικονομικών έκοψε τον προϋπολογισμό», πρέπει να σταματήσει. Δεν μείνατε ποτέ μόνοι σας άλλωστε όταν παλεύατε για αύξηση του προϋπολογισμού. Είχατε την στήριξη των ΜΜΕ, των ασθενών, των φορέων που στήριζαν και στηρίζουν το Σύστημα.

Βεβαίως, για να το τολμήσετε πρέπει εσείς οι ίδιοι να τινάξετε από πάνω σας τον μανδύα του υπουργείου Οικονομικών (με τη σημερινή σας κατάσταση χλωμό το βλέπω), και να φορέσετε τον μανδύα αυτών, εμάς όλων δηλαδή, που κάθε μήνα κάνουμε την κατάθεση μας στο Ταμείο του ΓεΣΥ.

Την ώρα που αποφασίζετε ότι δεν θα καλύπτετε αναλώσιμα από τον Κατάλογο «Ζ» για ενδονοσοκομειακή χρήση, πρέπει να σκέφτεστε ότι αυτό που εσείς με το γεμάτο (Δόξα τω Θεώ) Ταμείο δεν καλύπτετε θα το πληρώσει από την τσέπη του ο ασθενής.

Και επειδή κάποιοι από εσάς μου το έχουν ήδη πει το «Μα δεν είπαμε να το πληρώνει ο ασθενής, είπαμε να το καλύπτει το νοσοκομείο», σας ενημερώνω ότι ζείτε σε άλλο πλανήτη.

Την ώρα που αποφασίζετε να δώσετε ενυπόγραφα την άδεια σας στα νοσοκομεία να μας χρεώνουν όταν παραμένουμε σε νοσηλεία επειδή δεν καταφέραμε ακόμα να βρούμε θέση σε κέντρο αποκατάστασης ή φροντίδας που να αντέχει η τσέπη μας, πρέπει να θυμάστε ότι εσείς είστε αυτοί που βάζετε με το σταγονόμετρο τις υπηρεσίες αποκατάστασης στο ΓεΣΥ.

Είπαμε σταδιακή ένταξη, είπαμε δεν είχαμε νόμο, σκοτωθήκαμε για να γίνει ο νόμος κι ακόμα περιμένουμε. Αν πέσεις και σπάσεις τη δεξιά σου πλευρά δικαιούσαι αποκατάσταση μέσω ΓεΣΥ, αν πέσεις στην αριστερή πλευρά, δεν σε καλύπτει.

Την ώρα που αποφασίζετε ότι δεν χρειάζεται αναισθησιολόγος σε μια ενδοσκοπική εξέταση πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι το κόστος του αναισθησιολόγου δεν θα το πληρώσει κανένας άλλος εκτός από τον ασθενή.

Το κάποιοι γιατροί λένε έτσι και κάποιοι άλλοι αλλιώς, δεν ενδιαφέρει τον απλό πολίτη και εσάς υποχρέωση σας είναι να βρείτε τρόπο να διασφαλίσετε ότι οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ λαμβάνουν όλα όσα χρειάζονται και πρέπει να καλύπτονται από το Σύστημα.

Και πάλι το «εμείς δεν είπαμε να το πληρώνει ο ασθενής», ανήκει σε άλλον πλανήτη.

Εφαρμόσαμε εκατομμύρια κανόνες και περιορισμούς, υπό το φόβο των καταχρήσεων. Στο τέλος πετύχαμε από μόνοι μας τις καταχρήσεις. Είπαμε να ενισχύσουμε τον θεσμό του προσωπικού γιατρού και στο τέλος τον «σκοτώνουμε» μόνοι μας.

Φωνάζαμε για τις λίστες αναμονής στους ειδικούς γιατρούς. Έγινε ολόκληρο πανηγύρι. Αποφασίστηκε ότι θα εφαρμοστούν μέτρα. Εφαρμόστηκαν. Αλλά, εφαρμόστηκαν μόνο όσα είχαν να κάνουν με τη νοοτροπία κάποιων δικαιούχων και κάποιων γιατρών.

Οι περισσότεροι περιορισμοί για τους προσωπικούς γιατρούς έχουν παραμείνει και επιμένουμε να στέλνουμε χιλιάδες ασθενείς στους ενδοκρινολόγους για μια συνταγογράφηση τη στιγμή μάλιστα που δεν έχουμε ενδοκρινολόγους.

Είπαμε να κόψουμε τις αχρείαστες επισκέψεις στους ειδικούς γιατρούς και τους φορτώσαμε όρια και εκπτώσεις στις αποζημιώσεις τους. Αποτέλεσμα αυξήσαμε τις αχρείαστες πράξεις εντός του Συστήματος για να καλύψουν κάποιοι τη διαφορά στα εισοδήματα τους.

Κάποιος κάπου κάποτε αποφάσισε ότι η μακροχρόνια φροντίδα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΓεΣΥ. Δεν ξέρω με ποιο κριτήριο, ίσως αυτοί που το αποφάσισαν να θεωρούσαν ότι θα είναι πάντα νέοι και υγιείς.

Και φθάσαμε στο σημείο, τη στιγμή που ο πληθυσμός μας γερνά, να μην προσφέρουμε στους ανθρώπους που χρειάζονται νοσηλευτική και ιατρική παρακολούθηση, ούτε τα απαραίτητα. Γιατί τι να σου κάνουν 6+6 επισκέψεις από φυσιοθεραπευτή ή νοσηλευτή τον χρόνο όταν εσύ χρειάζεσαι έξι την εβδομάδα;

Το τραγικό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που δεν λαμβάνει τη νοσηλευτική φροντίδα που χρειάζεται καταλήγει για ένα μήνα στο νοσοκομείο και πληρώνει το Ταμείο του ΓεΣΥ, τριπλάσιο ποσό για να γίνει καλά.

Είπαμε να βάλουμε όριο στα αναλώσιμα και άλλα ιατρικά είδη και συσκευές αλλά εμείς τείνουμε να αλλοιώσουμε από μόνοι μας τον χαρακτήρα του ΓεΣΥ.

Αν έχεις χρήματα παίρνεις τελευταίας τεχνολογίας συσκευή υποστήριξης για την υπνική άπνοια, αν δεν έχεις παίρνεις το παλαιότερο μοντέλο και πάλι περνάς.

Παλέψαμε να γλυτώσουμε από τις διαδικασίες των προσφορών και τη μια μόνο επιλογή που εφάρμοζε το υπουργείο Υγείας, παλέψαμε για την «ισότητα» μεταξύ των ασθενών και τώρα αρχίσαμε να τη συναντάμε και στο ΓεΣΥ επειδή στο μυαλό μας έχουμε μόνο τον προϋπολογισμό και όχι τον ασθενή και τις ανάγκες του.

Αγαπητοί φίλοι στον ΟΑΥ,

Θα μπορούσα να συνεχίσω να γράφω παραδείγματα αλλά κάπου πρέπει να σταματήσω. Το σύνθημα «Το ΓεΣΥ είσαι ΕΣΥ», πρέπει να εφαρμόζεται και στην πράξη γιατί τώρα, εφαρμόζεται μάλλον το σύνθημα «Το ΓεΣΥ είναι τα πλεονάσματα του».

Σας παρακαλώ στον ΟΑΥ, σας εκλιπαρώ, σταματήστε να ενεργείτε ως μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Σας παρακαλώ σταματήστε να σκέφτεστε μόνο τις εκθέσεις (τις παλαιότερες εκθέσεις) της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σας παρακαλώ σταματήστε να σκέφτεστε τον κάθε βουλευτή ή πολιτικό αρχηγό που επιμένει να ανησυχεί για τη βιωσιμότητα του ΓεΣΥ διότι αυτό το σύνθημα κόλλησε στο μυαλό του και δεν καταλαβαίνει τίποτα άλλο.

Το ΓεΣΥ έχει χίλια λειτουργικά προβλήματα και κανένα πρόβλημα βιωσιμότητας και σίγουρα κανένα απολύτως πρόβλημα δομής, χαρακτήρα και φιλοσοφίας.

Το Ταμείο χρειάζεται συγκεκριμένο απόθεμα για να είναι ασφαλές. Κρατείστε και κάτι παραπάνω για ακόμα περισσότερη ασφάλεια. Τα υπόλοιπα κάντε τα υπηρεσίες για αυτούς που τις έχουν ανάγκη.

Εφαρμόστε κανονισμούς και περιορισμούς όπου πρέπει. Ελέγξετε στοχευμένα και σταματήστε να σκέφτεστε ότι είμαστε όλοι κλέφτες και απατεώνες, δικαιούχοι και πάροχοι. Στήστε μηχανισμό ελέγχου που να «πιάνει» τους κλέφτες και τους απατεώνες χωρίς να ταλαιπωρείτε όλους τους υπόλοιπους.

Χαλάτε μόνοι σας τον χαρακτήρα, τη φιλοσοφία και το μεγαλείο του ΓεΣΥ.

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Για να μπορέσει ο ΟΑΥ να είναι ημικρατικός οργανισμός και να ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών, χρειάζεται την πλήρη στήριξη και υποστήριξη σας. Οι πολίτες της χώρας που κυβερνάτε κάθε μήνα κάνουν την εισφορά τους, οι επιχειρηματίες/εργοδότες, το ίδιο, το κράτος επίσης.

Η δομή, η αρχιτεκτονική, η φιλοσοφία και ο χαρακτήρας του ΓεΣΥ, δείχνουν από μόνα τους τον σωστό δρόμο. Απεγκλωβίστε και το ΓεΣΥ και τον ΟΑΥ από τα δεσμά, που κάποιοι εντέχνως έχουν επιβάλει κάποιοι άλλοι, δυστυχώς, έχουν αποδεχθεί και λειτουργούν ανάλογα.

Το έχουμε πνίξει σε κανόνες και περιορισμούς και στο τέλος δεν παίρνουμε ούτε εμείς οι απλοί πολίτες, ούτε οι πάροχοι αλλά ούτε και το ίδιο το Σύστημα και ο ΟΑΥ ανάσα.

Τέλος, ψάξτε τι ακριβώς συμβαίνει στον ΟΑΥ γιατί μάλλον το πρόβλημα δεν είναι καθόλου άσχετο με τα εσωτερικά του Οργανισμού και όσο πάει μεγαλώνει.