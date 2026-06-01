Η NASA αναζητά ποιητές, τραγουδοποιούς, κινηματογραφιστές και άλλους δημιουργικούς αφηγητές, οι οποίοι θα συμβάλουν στην επικοινωνία των αποστολών Artemis στη Σελήνη, καθώς και του ευρύτερου έργου της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πρόσκληση υποβολής προτάσεων που απηύθυνε στο κοινό, η NASA θέλει να συνεργαστεί με «κινηματογραφιστές, ντοκιμαντερίστες, τραγουδοποιούς, αφηγητές, ποιητές και άλλους» δημιουργούς, με στόχο να μεταφέρει τις ιστορίες των αποστολών της σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό, αναφέρει ο Independent.

Αυτές περιλαμβάνουν το πρόγραμμα Artemis, μέσω του οποίου οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη. Άλλα φιλόδοξα σχέδια της NASA είναι η αποστολή πυρηνικού αντιδραστήρα στον Άρη το 2028, η ανάπτυξη μόνιμης βάσης στη σεληνιακή επιφάνεια, καθώς και δοκιμαστικές πτήσεις που συνδέονται με τα επόμενα βήματα της ανθρώπινης εξερεύνησης του διαστήματος.

Η διαστημική υπηρεσία αναφέρει ότι στόχος της είναι τα έργα που θα προκύψουν να «μοιραστούν τις ιστορίες των αποστολών της NASA με το ευρύτερο δυνατό κοινό και να εμπνεύσουν την επόμενη γενιά εξερευνητών».

Οι δημιουργοί που θα επιλεγούν θα προσκληθούν στις εγκαταστάσεις των προγραμμάτων της NASA. Εκεί θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και τις αποστολές του, να πάρουν συνεντεύξεις από στελέχη και εργαζομένους και να περάσουν λίγες ημέρες βιώνοντας από κοντά τι σημαίνει να συμμετέχει κανείς σε μια τέτοια προσπάθεια.

Η πρόσκληση απευθύνεται κυρίως σε δημιουργούς που έχουν έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η NASA διευκρινίζει ότι θα εξεταστούν και διεθνείς συνεργάτες, εφόσον συμμετέχουν σε αμερικανικές ομάδες. Στον πρώτο γύρο αναμένεται να επιλεγούν έως δέκα άτομα ή ομάδες, αν και η υπηρεσία σημειώνει ότι είναι πιθανό να υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες στο μέλλον.

Και η αμοιβή;

Οι δημιουργοί δεν θα αμειφθούν για τη δουλειά τους. Αντί για οικονομική αποζημίωση, η NASA αναφέρει ότι η συνεργασία επιδιώκεται να είναι «αμοιβαία επωφελής», με την ίδια την υπηρεσία και τους δημιουργούς να καλύπτουν ο καθένας τα δικά του έξοδα.

Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως το τέλος Ιουνίου. Η NASA έχει δημοσιεύσει σχετική πρόσκληση στον ιστότοπό της, όπου περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για τη διαδικασία, καθώς και οι ακριβείς πληροφορίες που πρέπει να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι.

