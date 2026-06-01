Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία 39χρονης γυναίκας από τον 41χρονο σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους, στο κέντρο της Καλαμάτας, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Το έγκλημα, που διαπράχθηκε με μαχαίρι, αποκαλύφθηκε λίγη ώρα αργότερα, όταν γείτονες άκουσαν τις φωνές της γυναίκας, η οποία καλούσε σε βοήθεια, και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Στο σπίτι του ζευγαριού που εξελίχθηκε η τραγωδία βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο τα δύο τους παιδιά που κοιμόντουσαν.

Οι γείτονες του ζευγαριού που άκουσαν τις σπαρακτικές φωνές του θύματος είναι σοκαρισμένοι ενώ φίλη της 39χρονης ανέφερε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχαν θέματα ανάμεσα τους.

Το χρονικό της δολοφονίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα η ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε τηλεφωνικές καταγγελίες από πολίτες για γυναικείες φωνές που καλούσαν σε βοήθεια από διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Όλγας και Κανάρη.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί, οι οποίοι κατά την άφιξή τους βρήκαν έξω από το διαμέρισμα άλλους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επανέλαβαν ότι λίγο νωρίτερα ακούγονταν γυναικείες φωνές, οι οποίες είχαν πλέον σταματήσει, ενώ κανείς δεν απαντούσε στα χτυπήματα που έκαναν στην πόρτα.

Μόλις οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα βρέθηκαν μπροστά στον 41χρονο σύζυγο ο οποίος όταν άνοιξε την πόρτα ήταν γεμάτος αίματα, ενώ η 39χρονη σύζυγος του, εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας ο 41χρονος άνδρας συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του.

Σε βάρος του συζύγου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι μέσα στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Τα ρίχνει στην 39χρονη ο δράστης του φονικού

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο καθ’ ομολογίαν δράστης του άγριου φονικού φέρεται να υποστήριξε κατά την κατάθεσή του ότι υποψιαζόταν πως η 39χρονη σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο ήταν αλήθεια.

Παράλληλα, παρουσίασε τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες του εγκλήματος, αποδίδοντας στο θύμα την ευθύνη για την άγρια δολοφονία.

Ειδικότερα, ισχυρίστηκε ότι ξύπνησε και την είδε να στέκεται πάνω από το κεφάλι του κρατώντας μαχαίρι. Όπως ανέφερε, ακολούθησε πάλη μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια της οποίας κατάφερε να της αποσπάσει το μαχαίρι και στη συνέχεια τη σκότωσε.

«Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι να κρατάει ένα μαχαίρι. Παλέψαμε, κατάφερα να της αρπάξω το μαχαίρι και τη σκότωσα», ήταν σύμφωνα με τις πληροφορίες τα πρώτα λόγια του 41χρονου στους αστυνομικούς. Να σημειωθεί ότι ο άντρας αφού σκότωσε τη σύζυγό του, τοποθέτησε το μαχαίρι στα χέρια της.

Παράλληλα, ο 41χρονος φέρεται επίσης να δήλωσε ότι το ζευγάρι είχε συχνούς και έντονους καβγάδες.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την ανθρωποκτονία στην Μεσσηνία

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.

