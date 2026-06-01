Ο απερχόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, υπερασπίστηκε με έντονο τρόπο την Κυριακή την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία της Fed, σε μια περίοδο κατά την οποία η κεντρική τράπεζα βρίσκεται υπό πίεση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Όπως πολλοί άλλοι θεσμοί, η Fed έχει υποβληθεί σε μια δοκιμασία αντοχής», δήλωσε ο Πάουελ, παραλαμβάνοντας βραβείο από το John F. Kennedy Library Foundation.

Ο Πάουελ προειδοποίησε ότι, εάν μια κυβέρνηση καταφέρει να απομακρύνει αξιωματούχους της Fed λόγω διαφωνιών σε ζητήματα πολιτικής, τότε και μελλοντικές κυβερνήσεις θα μπορούσαν να ακολουθήσουν την ίδια πρακτική. Η αναφορά του θεωρήθηκε έμμεση τοποθέτηση στην προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αποπέμψει τη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ.

«Το κοινό θα έχανε την εμπιστοσύνη του ότι η κεντρική τράπεζα λαμβάνει αποφάσεις αποκλειστικά με γνώμονα το συμφέρον όλων των Αμερικανών», ανέφερε.

Κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ έχει ασκήσει επανειλημμένα σκληρή κριτική στον Πάουελ, κατηγορώντας τον ότι καθυστέρησε υπερβολικά να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ είχε φθάσει, σύμφωνα με το κείμενο, στο σημείο να εξετάσει ποινικές κατηγορίες σε βάρος του Πάουελ για έργο ανακαίνισης κτηρίου της Fed. Η έρευνα εγκαταλείφθηκε τελικά, ώστε να διευκολυνθεί η επικύρωση του διαδόχου του από τη Γερουσία.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ επιχείρησε να απομακρύνει τη Λίζα Κουκ, επικαλούμενος κατηγορίες για απάτη σε στεγαστικό δάνειο. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αναμένεται να αποφανθεί για τη νομιμότητα της ενέργειας αυτής.

«Η αξιοπιστία μας έχει οικοδομηθεί και διατηρηθεί επί πολλές δεκαετίες και έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε αυτό το ανεκτίμητο αγαθό για τους συμπολίτες μας και για τις επόμενες γενιές», δήλωσε ο Πάουελ.

Ο πρώην πρόεδρος της Fed τιμήθηκε με το John F. Kennedy Profile in Courage Award για την προστασία της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, σύμφωνα με το ίδρυμα.

Ο Πάουελ αποχώρησε από τη θέση του προέδρου της Fed με τη λήξη της θητείας του νωρίτερα αυτόν τον μήνα και τον διαδέχθηκε ο υποψήφιος του Τραμπ, Κέβιν Γουόρς.

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση για απερχόμενο επικεφαλής της Fed, ο Πάουελ επέλεξε να παραμείνει στο διοικητικό συμβούλιο ως διοικητής έως τη λήξη της θητείας του το 2028. Όπως ανέφερε, η απόφαση συνδέεται με τις ανησυχίες του για την ανεξαρτησία της Fed, ενώ δεσμεύθηκε να διατηρήσει «χαμηλό προφίλ».

Ο Τραμπ χαιρέτισε την ανάληψη της ηγεσίας της Fed από τον Γουόρς, μετά από μια μακρά και διχαστική διαδικασία επικύρωσης στη Γερουσία, ενώ διοργάνωσε και επίσημη τελετή ορκωμοσίας στον Λευκό Οίκο.

«Η ανανέωση και η αλλαγή είναι θετικές και πιστεύω ότι θα δούμε έναν νέο σερίφη στην πόλη», δήλωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Το ίδιο βραβείο απονεμήθηκε και στους κατοίκους των Δίδυμων Πόλεων της Μινεσότα, δηλαδή των Saint Paul και Minneapolis, καθώς, σύμφωνα με το ίδρυμα, «διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν τους γείτονές τους και μέλη μεταναστευτικών κοινοτήτων από μια άνευ προηγουμένου ομοσπονδιακή επιχείρηση επιβολής της νομοθεσίας».

Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ διέταξε μεγάλη ενίσχυση των επιχειρήσεων ελέγχου της μετανάστευσης στις Δίδυμες Πόλεις, γεγονός που οδήγησε σε εκτεταμένες διαδηλώσεις και στον θάνατο τουλάχιστον δύο Αμερικανών πολιτών διαδηλωτών και ενός μετανάστη.