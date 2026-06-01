Ο χρυσός κινείται πτωτικά, καθώς δέχεται πιέσεις από την ενίσχυση του δολαρίου και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, την ώρα που οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την προτεινόμενη συμφωνία παράτασης της εκεχειρίας με το Ιράν.

Η spot τιμή του χρυσού υποχωρεί σχεδόν κατά 1%, στα 4.491 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το υψηλό δύο εβδομάδων που κατέγραψε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Τα αμερικανικά futures χρυσού, παραδόσεως Αυγούστου, σημειώνουν απώλειες 1,2%, στα 4.535,90 δολάρια.

«Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, σε συνδυασμό με την εκκρεμή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, είναι αρκετή για να κρατήσει τον χρυσό εκτός ισορροπίας στην αρχή της εβδομάδας», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα λάβει σύντομα την απόφασή του, παρότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε κρίσιμα ζητήματα.

Το γεωπολιτικό κλίμα παραμένει τεταμένο. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις το Σαββατοκύριακο, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν ότι στόχευσαν αμερικανική βάση ως απάντηση. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στα στρατεύματα να συνεχίσουν την προέλαση στον Λίβανο.

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άλμα άνω του 3%, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων.

Σύμφωνα με τον Waterer, ο χρυσός εξακολουθεί να έχει προοπτική να φτάσει έως τα 5.500 δολάρια μέχρι το τέλος του 2026, εφόσον διαμορφωθούν ευνοϊκές συνθήκες, κυρίως χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και αποδυνάμωση του δολαρίου. Όπως σημείωσε, η προοπτική αυτή στηρίζεται και στις συνεχιζόμενες ισχυρές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, καθώς και στον ρόλο του χρυσού ως γεωπολιτικού καταφυγίου και αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, η spot τιμή του ασημιού ενισχύεται κατά 0,7%, στα 75,80 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κερδίζει 1%, στα 1.935,65 δολάρια, ενώ το παλλάδιο σημειώνει άνοδο 0,5%, στα 1.360,93 δολάρια.