Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν καθώς οι αγορές άνοιξαν ξανά τη Δευτέρα, μετά από δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακου που ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκλήρυναν τους όρους των διαπραγματεύσεών τους με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο αναφοράς West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 2,5%, φτάνοντας τα 89,60 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, το αργό πετρέλαιο Brent της Βόρειας Θάλασσας διαπραγματευόταν περίπου στα 93,16 δολάρια το βαρέλι για παράδοση τον Αύγουστο, σημειώνοντας άνοδο περίπου 2,2% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής.

Η αύξηση αυτή ακολουθεί μια εβδομάδα κατά την οποία οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 11%, λόγω των προσδοκιών ότι μια επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία θα οδηγούσε στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο, οι New York Times και άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέστρεψε στην Τεχεράνη μια νέα εκδοχή ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης, η οποία περιλάμβανε αρκετά αυστηρότερους διαπραγματευτικούς όρους.

ΚΥΠΕ