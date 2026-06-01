Η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας αναμένεται να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη αργότερα εντός του μήνα, μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα της χρονιάς και εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων στη ΜέσΚη Ανατολή, όπως προειδοποίησε ο απερχόμενος κεντρικός τραπεζίτης της χώρας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

Μιλώντας στο Radio Classique, ο Βιλερουά ανέφερε ότι η Τράπεζα της Γαλλίας θα παρουσιάσει διαφορετικά σενάρια, καθώς η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη. «Η Τράπεζα της Γαλλίας θα δημοσιεύσει διάφορα σενάρια επειδή εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα», δήλωσε.

Όπως σημείωσε, η αρνητική έκπληξη του πρώτου τριμήνου οδηγεί σε χαμηλότερες εκτιμήσεις για την ανάπτυξη του 2026 σε σχέση με τις προβλέψεις του Μαρτίου. Διευκρίνισε, πάντως, ότι οι νέες προβλέψεις αναμένεται να παραμείνουν θετικές στα περισσότερα σενάρια.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι η γαλλική οικονομία συρρικνώθηκε απροσδόκητα στις αρχές του έτους, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητά της απέναντι στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τα αναθεωρημένα δεδομένα ήρθαν μετά από σειρά ενδείξεων ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου περιορίζει όλο και περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα πλήττει την εμπιστοσύνη.

Υπενθυμίζεται ότι η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας είχε ήδη μειώσει τον Μάρτιο τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη του 2026, με το βασικό σενάριο να τοποθετεί τον ρυθμό ανάπτυξης στο 0,9% για φέτος.

Την ίδια ώρα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει επίσης χαμηλώσει την πρόβλεψή του για τη γαλλική οικονομία, στο 0,7% από 0,9%.