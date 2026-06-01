Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα βρέφος εννέα μηνών, έχασαν τη ζωή τους όταν υπεραστικό λεωφορείο συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Κυριακής στη δυτική Τουρκία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 01:40 τοπική ώρα στην επαρχία Ντενιζλί, όταν λεωφορείο της εταιρείας Pamukkale Tourism, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σμύρνη προς την παραθαλάσσια πόλη της Αττάλειας, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες του αυτοκινητοδρόμου και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Από το δυστύχημα σκοτώθηκαν οκτώ άτομα, ενώ άλλοι 33 επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται ο 50χρονος οδηγός του λεωφορείου, ο πατέρας του βρέφους που έχασε τη ζωή του, καθώς και το ίδιο το παιδί.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı.



Kazada yaşamını yitiren baba Civan Şen'in 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'i korumak için üzerine kapandığı öğrenildi.



Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 41 άτομα, εκ των οποίων 38 επιβάτες και τρία μέλη του προσωπικού.

📌 1'i bebek 8 kişinin hayatını kaybettiği kazadan 20 dakika önce, otobüs şoförü arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş



Εικόνες από το σημείο που δημοσιεύτηκαν μετά το δυστύχημα δείχνουν τον ολοσχερώς καμένο σκελετό του λεωφορείου στην άκρη του δρόμου, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Denizli'deki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu



Kazada yaşamını yitiren baba Civan Şen'in 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'i korumak için üzerine kapandığı öğrenildi

Το δυστύχημα σημειώθηκε την τελευταία ημέρα του Eid al-Adha (Κουρμπάν Μπαϊράμ), μιας από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές στον μουσουλμανικό κόσμο. Η συγκεκριμένη περίοδος συνοδεύεται παραδοσιακά από αυξημένη κυκλοφορία στους τουρκικούς δρόμους, καθώς εκατομμύρια πολίτες ταξιδεύουν για να επισκεφθούν συγγενείς ή να πραγματοποιήσουν διακοπές, γεγονός που συχνά οδηγεί σε αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.

