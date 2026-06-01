Παρά την ικανοποίηση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα μεταξύ των κοινωνικών φορέων της Πάφου και ειδικά στην εκπαιδευτική κοινότητα, από την επισημοποίηση της ένταξης του έργου της υπέργειας πεζογέφυρας επί της λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου στους φετινούς κρατικούς προυπολογισμούς, εντούτοις η Πάφος εξακολουθεί να είναι σε στάση αναμονής για την επί του πεδίου έναρξη των έργων.

Η υπέργεια πεζογέφυρα περιλήφθηκε στις εξαγγελίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη όπως αυτές ανακοινώθηκαν στους φορείς της Πάφου από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ ακολούθησε και η επισημοποίηση των προθέσεων μέσω των κονδυλίων που προβλέπονται για το έργο, γεγονός που ικανοποίησε οργανωμένα σύνολα, φορείς και παράγοντες της πόλης δεδομένου ότι οι σχεδιασμοί παρέμεναν σε λεκτικό επίπεδο επί σειρά ετών.

Ωστόσο, μέχρι τώρα το έργο δεν περιλαμβάνεται στις συχνές αναφορές των εκκρεμοτήτων της Πάφου, κάτι που γίνεται με τον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλης, την μαρίνα ή το νέο δρόμο του αεροδρομίου, πράγμα που δημιουργεί και ένα κλίμα επιφύλαξης. Και αυτό, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη ευαισθησία στην Πάφο, αφού άπτεται της ασφάλειας εκατοντάδων μαθητών που διασχίζουν καθημερινά την συγκεκριμένη λεωφόρο, πολύ δε περισσότερο που πριν λίγα χρόνια καταγράφηκε και ο πρώτος τραγικός χαμός μιας μαθήτριας στην προσπάθεια της να διασταυρώσει την λεωφόρο από ελεγχόμενο σημείο διάβασης.

Πλέον η διαδικασία εισήλθε σε προπαρασκευατικό σκέλος με την ετοιμασία ενός απλοποιημένου σχεδίου της υπέργειας διάβασης από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, τις απαραίτητες εγκρίσεις, την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων και την έναρξη των έργων. Το έργο προωθείται ως πολεοδομικό, με χρηματοδότηση σε ποσοστό 80% από τον προϋπολογισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και 20% από τον προϋπολογισμό του Δήμου Πάφου.