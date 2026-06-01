Με τα παραδοσιακά και δημοφιλή παιγνίδια στην Κάτω Πάφο κορυφώνονται σήμερα οι τριήμερες εκδηλώσεις για τον Κατακλυσμό που διοργανώνει η δημοτική αρχή Πάφου.

Το σημερινό πρόγραμμα θα αρχίσει στις 5.00μμ στα Δημοτικά Μπάνια Κάτω Πάφου με την τέλεση των θαλασσίων αθλημάτων.

Στις 7.30 το βράδυ θα υπάρξει στην πλατεία του Κάστρου χορευτικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική και μια ώρα αργότερα, στον ίδιο χώρο, θα παρουσιασθεί η μουσικοχορευτική παράσταση “Τραγουδώντας παλιό ελληνικό κινηματογράφο”.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις.