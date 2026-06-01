Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, η Αστυνομία προχώρησε χθες, βάσει δικαστικών ενταλμάτων, στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 22 ετών.
Οι δύο συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Η υπόθεση αφορά επίθεση που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 31ης Μαΐου 2026, εναντίον 46χρονου άνδρα, σε υποστατικό στην επαρχία Πάφου.
Ο 46χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύματα στο κεφάλι και κρατήθηκε για νοσηλεία.
Ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.