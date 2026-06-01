Η Google σχεδιάζει να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια, στο πλαίσιο ενός παράξενου αλλά στοχευμένου προγράμματος που αποσκοπεί στην καταπολέμηση των ίδιων των κουνουπιών.

Η ιδέα ακούγεται αντιφατική: να απελευθερωθούν εκατομμύρια κουνούπια για να περιοριστεί ο πληθυσμός των κουνουπιών.

Ωστόσο, αυτό ακριβώς σχεδιάζει η Google, η οποία ζητά την έγκριση των αμερικανικών αρχών για την απελευθέρωση έως και 32 εκατομμυρίων ειδικά επεξεργασμένων κουνουπιών στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα τα επόμενα δύο χρόνια, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εξάπλωση επικίνδυνων ασθενειών.

Το σχέδιο της Google

Η πρόταση εξετάζεται από την αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA), η οποία δέχεται δημόσια σχόλια έως τις 5 Ιουνίου πριν αποφασίσει αν θα δώσει άδεια για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος.

Αν εγκριθεί, το σχέδιο θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες δοκιμές βιολογικού ελέγχου κουνουπιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει σε ποιες περιοχές θα πραγματοποιηθούν οι απελευθερώσεις.

Πώς λειτουργεί

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στα κουνούπια του γένους Culex, τα οποία είναι γνωστά για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου και της εγκεφαλίτιδας του Σεντ Λούις.

Αντί όμως να απελευθερωθούν θηλυκά κουνούπια – αυτά δηλαδή που τσιμπούν τον άνθρωπο – η Google σχεδιάζει να απελευθερώσει μόνο αρσενικά κουνούπια.

Τα έντομα αυτά έχουν μολυνθεί με το βακτήριο Wolbachia, το οποίο υπάρχει φυσικά στη φύση. Όταν τα αρσενικά ζευγαρώνουν με άγρια θηλυκά κουνούπια, τα αυγά που παράγονται δεν εκκολάπτονται, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός των κουνουπιών να μειώνεται σταδιακά.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η διαδικασία δεν αυξάνει τον αριθμό των κουνουπιών που τσιμπούν ανθρώπους, καθώς τα αρσενικά δεν τρέφονται με αίμα.

Οι ασθένειες που βρίσκονται στο στόχαστρο

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη μείωση της μετάδοσης ασθενειών όπως:

Ο ιός του Δυτικού Νείλου

Ο ιός Ζίκα

Ο δάγκειος πυρετός

Η τσικουνγκούνια

Ο κίτρινος πυρετός

Η εγκεφαλίτιδα του Σεντ Λούις

Σύμφωνα με το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), ο ιός του Δυτικού Νείλου παραμένει η συχνότερη ασθένεια που μεταδίδεται από κουνούπια στις ΗΠΑ.

Μάλιστα, μόλις την Παρασκευή οι αρχές επιβεβαίωσαν νέο θετικό δείγμα του ιού στην κομητεία Ρίβερσαϊντ της Καλιφόρνιας.

Το λιγότερο γνωστό εγχείρημα της Google

Το σχέδιο αποτελεί μέρος του προγράμματος Debug, μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε πριν από περισσότερο από μία δεκαετία στο πλαίσιο του ερευνητικού βραχίονα της Google.

Στόχος του είναι η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τον έλεγχο εντόμων που μεταφέρουν ασθένειες και απειλούν τη δημόσια υγεία.

Οι υποστηρικτές του προγράμματος υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση σε σχέση με τη μαζική χρήση εντομοκτόνων. Οι επικριτές, από την άλλη, ζητούν περισσότερες μελέτες για τις πιθανές επιπτώσεις στο οικοσύστημα πριν δοθεί το πράσινο φως για τόσο μεγάλης κλίμακας εφαρμογές.

Η νέα μάχη κατά των κουνουπιών

Η μέθοδος με το Wolbachia έχει ήδη δοκιμαστεί σε διάφορες χώρες τα τελευταία χρόνια, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη μείωση πληθυσμών κουνουπιών και κρουσμάτων δάγκειου πυρετού.

Η κλίμακα του σχεδίου της Google, ωστόσο, είναι πολύ μεγαλύτερη και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό τεστ για το κατά πόσο η βιοτεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο κατά ορισμένων από τις πιο επικίνδυνες ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα.

naftemporiki.gr