Η Nvidia εισέρχεται στην αγορά υπολογιστών με ένα νέο τσιπ, φιλοδοξώντας να ανταγωνιστεί την τεχνολογία της Intel στον τομέα και επιχειρώντας να εκσυγχρονιστεί στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Από αυτό το φθινόπωρο, το νέο RTX Spark Superchip της Nvidia θα κάνει το ντεμπούτο του σε φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές από κορυφαίες μάρκες υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων των Dell και Lenovo, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Τζένσεν Χουάνγκ, στην εμπορική έκθεση Computex στην Ταϊπέι. Το εν λόγω προϊόν είναι ένας συνδυασμός μικροεπεξεργαστή και τσιπ γραφικών, κατασκευασμένο με τη βοήθεια της MediaTek της Ταϊβάν, που θα τρέχει το λειτουργικό σύστημα Windows for Arm της Microsoft.

Ως κυρίαρχος παίκτης πλέον στα κέντρα δεδομένων, η Nvidia κάνει μια ακόμη προσπάθεια στην αγορά επεξεργαστών προσωπικών υπολογιστών, αφού ήταν μέρος μιας προσπάθειας που ναυάγησε εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Αυτή τη φορά, το κάνει από θέση ισχύος, ικανή να αφιερώσει περισσότερους πόρους στην προσπάθεια από οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο, όπως η Qualcomm με τη σειρά προϊόντων Snapdragon για υπολογιστές. Για την Nvidia, η επιχείρηση ενισχύει επίσης τις προσπάθειες να διατηρήσει τον κεντρικό της ρόλο στην καρδιά κάθε ανάπτυξης και χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το RTX Superchip θα διαθέτει μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας που έχει έως και 20 πυρήνες υπολογιστών και έναν επεξεργαστή γραφικών γενιάς Blackwell με 6.144 πυρήνες. Τα δύο στοιχεία θα μοιράζονται ενσωματωμένη μνήμη, καθιστώντας τα πιο ικανά να χειρίζονται μεγάλα μοντέλα AI και παιχνίδια υψηλής τεχνολογίας. Θα χρησιμοποιούν τη διεπαφή NVLink της Nvidia για επικοινωνία, φέρνοντας ένα κομμάτι τεχνολογίας κέντρων δεδομένων σε προσωπικούς υπολογιστές. Ο σχεδιασμός του τσιπ θα κατασκευαστεί από την Taiwan Semiconductor Manufacturing, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία επεξεργασίας 3N της εταιρείας.

Η Nvidia δήλωσε ότι συνεργάζεται με την Microsoft εδώ και χρόνια για να προετοιμάσει τις νέες συσκευές και να διασφαλίσει την υποστήριξη λογισμικού που θα κάνει τη χρήση της τεχνολογίας της Arm Holdings Plc να καθιερωθεί τελικά στον κόσμο των υπολογιστών με Windows. Η Microsoft και η Qualcomm προωθούν από κοινού παρόμοιους υπολογιστές για πάνω από ένα χρόνο, αν και με περιορισμένο αντίκτυπο. Εκτός της σειράς Mac της Apple, οι περισσότεροι υπολογιστές χρησιμοποιούν επεξεργαστές κατασκευασμένους από την Intel ή την AMD.

Τα νέα μηχανήματα που βασίζονται στην Nvidia θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα μοντέλα AI και τη λειτουργικότητα σε λογισμικό που χρησιμοποιείται συνήθως. Οι νέες συσκευές θα ενισχύσουν επίσης τις δυνατότητες παιχνιδιών, όπως ανέφερε η Nvidia.

